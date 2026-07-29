Elektronik müzik dünyasının en tanınan isimlerinden biri olarak gösterilen Fransız DJ ve prodüktör Kavinsky hayatını kaybetti. Peki, Kavinsky kimdir? Kavinsky'nin gerçek adı ne? DJ Kavinsky neden öldü?

KAVİNSKY KİMDİR?

Kavinsky, gerçek adıyla Vincent Belorgey, 31 Temmuz 1975'te Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi. Müzik kariyerine 2000'li yılların başında adım atan sanatçı, 1980'lerin elektronik müzik ve sinema estetiğinden ilham aldı.

Kariyerindeki en büyük çıkışı, 2010 yılında yayımlanan "Nightcall" ile yakaladı. Şarkının 2011 yapımı Drive filminin açılış sahnesinde kullanılması, Kavinsky'nin adını dünya çapında duyurmasını sağladı. Daha sonra yayımladığı OutRun (2013) ve Reborn (2022) albümleriyle elektronik müzik kariyerini sürdüren sanatçı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kapanış törenindeki performansıyla da geniş yankı uyandırmıştı. 28 Temmuz 2026'da hayatını kaybeden Kavinsky, 50 yaşındaydı.

DJ KAVİNSKY NEDEN ÖLDÜ?

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Vincent Belorgey, Paris'teki evinde ölü bulundu. Sanatçının yaşamını yitirdiğinin açıklanmasının ardından Paris Savcılığı tarafından resmi soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Yetkililer, ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığını ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.