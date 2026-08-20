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Kavun hasadı geçen seneyi geride bıraktı: Rekolte de kalite de yükseldi

Kavun hasadı geçen seneyi geride bıraktı: Rekolte de kalite de yükseldi

20.08.2026 13:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kavun hasadı geçen seneyi geride bıraktı: Rekolte de kalite de yükseldi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yağışların olumlu etkisiyle kavun hasadında rekolte ve kalite arttı. Yaklaşık 35 dönümlük araziden 120 ton ürün alınması bekleniyor.

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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Erdem, sezon boyunca etkili olan yağışların kavun üretimine olumlu yansıdığını belirtti. Tarlada hasat edilen kavunlar, kamyonlara yüklenerek farklı illerdeki satış noktalarına gönderiliyor. 

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Bu yıl ürünlerin verimli ve kaliteli olduğunu ifade eden Erdem, "Bu sezon yağışlardan dolayı ürünlerimiz çok güzel. Rahmet, bereket, rekolte, tonaj ve kalite var. Bu sene memnunuz. Bereketli bir yıl diyebiliriz. Yaklaşık 35 dönüm kavun ektim. 120 ton civarında ürün bekliyoruz. Bu miktar bizi tatmin ediyor" dedi.

Fiyatların arz ve talebe göre şekillendiğini anlatan Erdem, "Talep çok olursa fiyat yükseliyor, az olursa düşüyor. Bu sene ürün fazla ancak talep aynı seviyede. Bu nedenle fiyatlar normal ve güzel. Bizi de tatmin ediyor" diye konuştu.

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