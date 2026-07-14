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Kavurucu sıcaklarda cilt bariyerini koruma rehberi

Kavurucu sıcaklarda cilt bariyerini koruma rehberi

14.07.2026 11:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kavurucu sıcaklarda cilt bariyerini koruma rehberi

Sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte yapılan bazı yanlışlar cilt bariyerine farkında olmadan zarar verebilir. İşte uzmanlara göre sıcak havalarda yapılmaması gerekenler...
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Termometrelerin fırladığı ve güneş ışınlarının en acımasız seviyeye ulaştığı bu yaz günlerinde, tenimiz yalnızca dış etkenlerle değil, artan ısı stresiyle de karşı karşıya kalıyor. Yüksek sıcaklıklar ve terleme, cildin sebum dengesini altüst ederken kuruluk ile hassasiyeti aynı anda tetikleyebiliyor. Uzmanlar, sıcak dalgalarında ağır makyaj katmanları ve yanlış ürün seçimlerinin gözenekleri tıkadığını, bu dönemde cildin nefes almasını sağlayan sade ve serinletici bir bakım ritüelinin şart olduğunu belirtiyor. Kavurucu sıcaklarda cildinizi yormadan ışıltınızı korumanın en etkili yolları...

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AĞIR KREMLERE VEDA: SU BAZLI VE FERAHLATICI DOKUNUŞLAR

Sıcak havalarda cilde ağır yağlı kremler sürmek, terle birleştiğinde gözeneklerin nefes almasını engeller ve istenmeyen pürüzlere zemin hazırlar. Yoğun nemlendiricileri bir kenara bırakarak cildin su tutma kapasitesini artıran hafif alternatiflere yönelmek gerekir.

Hiyalüronik Asit Desteği: Cildi yormadan derinlemesine nem veren su bazlı serumlar veya hafif jeller, tenin serinlemesine ve gün boyu taze kalmasına yardımcı olur.

Doğal Presleme: Cildinizi yıkadıktan sonra banyoda asılı kalan nemli havlular yerine her kullanımda yenilenen tek kullanımlık bambu mendillerle nazikçe kurulamak, sıcak havalarda artan bakteri riskini minimuma indirir.

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GÜNEŞ KORUMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Yaz aylarında güneş kremi kullanmak elzem bir kuraldır ancak ürünün yapısı ve uygulama sıklığı cilt bariyerinin kaderini belirler. Gözenekleri tıkayan kalın formüller yerine cildin kendi nefesini koruyan yapıya sahip ürünler seçilmelidir.

Mineral Bazlı Korumalar: Kimyasal yükü ağır ve cildi terleten ağır filtreler yerine, hassas ciltlerde tahrişi önleyen hafif mineral güneş koruyucuları tercih edilmelidir.

Ferahlatıcı Temas: Gün içinde cildi tazelemek için saf gülsuyu veya mineral özlü spreyleri oda sıcaklığında muhafaza ederek hafif tampon hareketlerle uygulamak, termal stresin yüzde yarattığı gerginliği anında yatıştırır.

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