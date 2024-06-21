Kaya Sabancı kimdir, kaç yaşında? Kaya Sabancı ne iş yapıyor?

Kaya Sabancı'nın akşam saatlerinde Bodrum'da Vedat Aşçı tarafından saldırıya uğradığı yönündeki iddialar gündem oldu. Peki, Kaya Sabancı kimdir, kaç yaşında? Kaya Sabancı ne iş yapıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 09:37
Kaya Sabancı kimdir, kaç yaşında? Kaya Sabancı ne iş yapıyor?
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde saldırıya uğrayan iş insanı Kaya Sabancı, hastaneye kaldırıldı. Peki, Kaya Sabancı kimdir, kaç yaşında? Kaya Sabancı ne iş yapıyor?

KAYA SABANCI KİMDİR?

Kaya Sabancı, Hacı Mehmet Sabancı'nın oğlu ve ailenin denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firması YASA Holding'in sahibi Yalçın Sabancı'nın kardeşidir. Kaya Sabancı, 2004 yılından oğlu Cem Sabancı'nın trajik ölümünün ardından hayatını Amerika'da sürdürmeye başlamıştır. 

Kaya Sabancı, iş dünyasındaki faaliyetlerine Miami'de kurduğu Kasa International Corp. adlı şirketle devam etmektedir.

KAYA SABANCI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılan Kaya Sabancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözüne ve başına darbe alan Kaya Sabancı'nın tedbir amaçlı bir süre hastanede tutulduğu da söylendi. 


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