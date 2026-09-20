Kayyım şakası yapan ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı ifadeye çağrıldı

Konya’da gerçekleştirilen 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’ne temsili Nasreddin Hoca olarak katılan oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, etkinlik sırasındaki konuşmasında 'kayyım' uygulamasına göndermede bulunmuştu.

Saçıntı, halka seslendiği sırada, “Bugün nasip oldu, Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyum olarak atandım. Bu şenlikte Bulgar dansçılarımız varmış. Onlar duymuş, soruyor bana ‘Kayyum nedir?’ Nasıl anlatayım Türk olmayan birine kayyumu?” ifadelerini kullanmıştı.

Saçıntı’nın sözlerine tepki gösteren AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, etkinliklerin devamına katılmayacağını belirterek şenlik alanını terk etmişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saçıntı, söz konusu konuşması gerekçesiyle bir kişinin hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve Kadıköy Rıhtım Polis Karakolu’na ifade vermeye gittiğini duyurdu.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Hakkında şikayetçi olan kişinin etkinlik alanını terk eden Baykan olmadığını vurgulayan Saçıntı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İfade vermeye gidiyorum. Temsili Nasreddin Hoca olduğum, Nasreddin Hoca Şenlikleri’ndeki sözlerim için birisi suç duyurusunda bulunmuş. (Milletvekili değil) Dün ifadeye çağırdılar. Rahatsızdım gidemedim. Şimdi Kadıköy Rıhtım Polis Karakoluna gidiyorum. Bir saate kadar dönmezsem, polise haber verin.”