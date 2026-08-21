Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel yıllar sonra aynı projede buluşuyor

Afra Saraçoğlu’nun “A.B.İ” dizisinden ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni partneri Bergüzar Korel oldu. Korel ve İmirzalıoğlu daha önce Karadayı dizisinde karşılıklı oynamışlardı.

Saraçoğlu’nun diziden ayrılmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni partnerinin kim olacağı merak edilirken, beklenen isim belli oldu.

YILLAR SONRA AYNI PROJE

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin 2. sezonu için anlaşma sağladı. Böylece Korel ve İmirzalıoğlu, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşacak.

İkilinin yıllar sonra yeniden bir projede bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, “A.B.İ” için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

“A.B.İ”nin sezon finalinde seyirci karşısına çıkan ve yalnızca ayakları görülen gizemli kadın karakterin kim olduğu merak edilmişti. Bu karakteri Bergüzar Korel canlandıracağı kesinleşti.

Korel’in canlandıracağı karakterin yeni sezonda Doğan’ın hayatına dahil olması bekleniyor. Hikayede Korel’in karakteri ile Doğan’ın geçmişten gelen bir tanışıklığının ortaya çıkacağı belirtiliyor.