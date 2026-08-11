Kendi yatağımızdan başka yerde neden uyuyamıyoruz? Bilim insanları 'ilk gece etkisi'nin gizemini çözdü

İş seyahatlerinde, tatillerde veya misafirlikte geçirilen ilk gecelerde uykuya dalmakta güçlük çekmek ve gece boyu defalarca uyanmak toplum genelinde sıkça karşılaşılan bir problemdir. AP'nin haberine göre Freiburg Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen geniş kapsamlı nörolojik araştırmalar, bu durumun kişisel bir huzursuzluktan ziyade insanoğlunun hayatta kalma dürtüsünden kaynaklandığını kanıtladı.

BEYİN TIPKI YUNUSLAR GİBİ YARI UYANIK KALIYOR

Klinik veriler ve beyin taramaları (EEG), yeni bir mekânda uyunduğunda derin uyku aşamasından sorumlu olan ön lobun (frontal lob) aktif kalmaya devam ettiğini gösteriyor. İnsanlar yeni bir çevrede uyuduklarında ortalama 20 ila 30 dakika daha az uyuyor ve uykunun iyileştirici olan derin evresine geçmekte zorlanıyorlar.

Araştırmayı yürüten Psikiyatri Prof. Dr. Ahmad Mayeli, bu durumun deniz memelilerindeki savunma mekanizmasına benzediğini bildirdi. Yunusların avcılara karşı beyninin bir yarısını uyanık tutarak uyuduğunu hatırlatan Mayeli, insan beyninin de yabancı bir ortamda tehlike algısıyla tam kapasite uykuyu engellediğini kaydetti. Araştırmalar, genç yetişkinlerin bu durumdan daha az etkilendiğini; çocuk, ergen ve yaşlılarda ise ilk gece etkisinin çok daha ağır seyrettiğini gösteriyor.