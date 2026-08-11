Kendi yatağımızdan başka yerde neden uyuyamıyoruz? Bilim insanları 'ilk gece etkisi'nin gizemini çözdü

İş seyahatlerinde, tatillerde veya misafirlikte geçirilen ilk gecelerde uykuya dalmakta güçlük çekmek ve gece boyu defalarca uyanmak toplum genelinde sıkça karşılaşılan bir problemdir. AP'nin haberine göre Freiburg Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen geniş kapsamlı nörolojik araştırmalar, bu durumun kişisel bir huzursuzluktan ziyade insanoğlunun hayatta kalma dürtüsünden kaynaklandığını kanıtladı.
Tıp literatüründe "İlk Gece Etkisi" (First-Night Effect) olarak adlandırılan bu olgu, beynin tanımadığı ortamlarda tehlikelere karşı teteyakkuzda kalmasından kaynaklanıyor.
BEYİN TIPKI YUNUSLAR GİBİ YARI UYANIK KALIYOR
Klinik veriler ve beyin taramaları (EEG), yeni bir mekânda uyunduğunda derin uyku aşamasından sorumlu olan ön lobun (frontal lob) aktif kalmaya devam ettiğini gösteriyor. İnsanlar yeni bir çevrede uyuduklarında ortalama 20 ila 30 dakika daha az uyuyor ve uykunun iyileştirici olan derin evresine geçmekte zorlanıyorlar.
Araştırmayı yürüten Psikiyatri Prof. Dr. Ahmad Mayeli, bu durumun deniz memelilerindeki savunma mekanizmasına benzediğini bildirdi. Yunusların avcılara karşı beyninin bir yarısını uyanık tutarak uyuduğunu hatırlatan Mayeli, insan beyninin de yabancı bir ortamda tehlike algısıyla tam kapasite uykuyu engellediğini kaydetti. Araştırmalar, genç yetişkinlerin bu durumdan daha az etkilendiğini; çocuk, ergen ve yaşlılarda ise ilk gece etkisinin çok daha ağır seyrettiğini gösteriyor.
EVRİMSEL MİRAS VE KAYGI FAKTÖRÜ UYKUYU KAÇIRIYOR
İnsan beyninin evrimsel süreçte tehlikeli alanlarda uyumamaya programlandığını belirten uzmanlar, lüks bir otel odası ile ilkel bir mağara arasında beyin için bir fark bulunmadığını ifade ediyor. Mekânın güvenliği fiziki olarak sağlansa dahi, bilinçaltı teteyakkuz halini korumaya devam ediyor.
Bunun yanı sıra "Bu gece de uyuyamayacağım" şeklindeki kaygılı düşünceler, süreci yönlendiren psikolojik bir faktör haline geliyor. Yatakta dönüp durmak ve sürekli saati kontrol etmek, vücuttaki stres hormonlarını tetikleyerek beynin uyanıklık sinyallerini güçlendiriyor.
YENİ BİR YERDE DELİKSİZ BİR UYKU İÇİN UZMAN ÖNERİLERİ
Uzmanlar, seyahatlerde ilk gece etkisini en aza indirmek ve beynin "tehlike" algısını kırmak adına şu bilimsel yöntemlerin uygulanmasını tavsiye ediyor:
- Tanıdık Eşyalar Kullanın: Evinizde kullandığınız kendi yastığınızı, battaniyenizi veya sevdiğiniz bir kokuyu yanınızda götürmek beyninize tanıdık bir ortamda olduğu sinyalini verir.
- Yatakta Zaman Geçirin: Odaya girer girmez uyumaya çalışmak yerine, yatakta bir süre kitap okuyarak veya sakinleştirici aktiviteler yaparak ortama alışın.
- Uyku Hijyenine Uyun: Seyahat öncesinde ve sırasında odanın karanlık, serin olmasını sağlayın; yatmadan önce dijital ekran maruziyetini sonlandırın.
- Önemli Etkinliklerden Bir Gün Önce Ulaşın: Ertesi gün kritik bir toplantı veya sınav bulunuyorsa, vücudun ortama uyum sağlaması için seyahati bir gün önceden gerçekleştirin.