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Kendisine eş bulmuştu, şimdi de babasını evlendiriyor: Midyeci Ahmet taliplere seslendi

Kendisine eş bulmuştu, şimdi de babasını evlendiriyor: Midyeci Ahmet taliplere seslendi

14.09.2026 09:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kendisine eş bulmuştu, şimdi de babasını evlendiriyor: Midyeci Ahmet taliplere seslendi

Daha önce sosyal medya hesabı üzerinden ilan vererek kendisine eş arayan ve evlendiğini duyuran Midyeci Ahmet lakaplı Ahmet Çiçek, bu kez bekar olan babasını evlendirmek için harekete geçti. Takipçilerine seslendiği bir video paylaşan Çiçek, babasının zararlı alışkanlıkları olmadığını belirterek ilgilenen adaylara çağrıda bulundu.

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Kamuoyunda "Midyeci Ahmet" olarak bilinen işletmeci Ahmet Çiçek, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz dönemde sosyal medya aracılığıyla eş aradığını duyuran ve bir süre sonra aradığı adayla evlendiğini açıklayan Çiçek, benzer bir yöntemi bu defa babası için uyguladı.

"BABAMI EVLENDİRMEK İSTİYORUM"

Sosyal medya hesabından yeni bir video yayımlayan Ahmet Çiçek, bekar olan babasını evlendirmek istediğini belirterek takipçilerine seslendi. Babasının niteliklerinden övgüyle bahseden Çiçek, ilgilenen kişilerin iletişime geçebilmesi için babasının sosyal medya hesabını da paylaşımına ekledi.

"KUMAR, İÇKİ VE GECE HAYATI YOK"

Videoda babasına dair detaylar veren Çiçek, onun son derece düzgün bir yaşantısı olduğunu vurguladı. Babasının içki, kumar ve gece hayatı gibi alışkanlıklarının bulunmadığını ifade eden Çiçek, "Ben sonuna kadar kefilim ve yanındayım. Babam harika bir insandır" diyerek adaylara açık çağrıda bulundu.

İlgili Konular: #midyeci ahmet