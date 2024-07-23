Kerem Özdoğan kimdir? Kerem Özdoğan kaç yaşında, nereli? Kerem Özdoğan'ın kariyeri

Giray Altınok ile birlikte hem Prens dizisini yazan, hem de oynayan Kerem Özdoğan'ın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, Kerem Özdoğan kimdir? Kerem Özdoğan kaç yaşında, nereli? Kerem Özdoğan'ın kariyeri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:14
Kerem Özdoğan kimdir? Kerem Özdoğan kaç yaşında, nereli? Kerem Özdoğan'ın kariyeri
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Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve çok beğenilen Prens dizisinde gösterdiği oyunculukla adından söz ettiren Kerem Özdoğan'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Kerem Özdoğan kimdir? Kerem Özdoğan kaç yaşında, nereli? Kerem Özdoğan'ın kariyeri...

KEREM ÖZDOĞAN KİMDİR?

Oyuncu, Senarist, Afiş Tasarımcı. 6 Ağustos 1988, İstanbul doğumlu. Buyur Burdan Bak programında ki başarısı ile dikkat çeken Kerem Özdoğan 2012’den beri tiyatro sahnelerinde deneyim kazanmış birçok oyunda başarı ile yer almıştır.

Kerem Özdoğan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2011 yılından itibaren gibi çeşitli tv programlarına katıldı, dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

  • Sefalet Üzerine... / Afiş Tasarım - 2017         
  • Yoruyorsunuz Bizi… Aferin Size! / Oyuncu / Afiş Tasarım - 2016  
  • Dönüşüm / Işık Operatörü - 2015       
  • Buyur Bi'De Burdan Bak / Oyuncu - 2015    
  • Werther&Lotte / Işık Tasarımı - 2014 
  • Kasabanın Sırrı / Oyuncu - 2013

Senaryosunu Yazdığı Film ve Diziler:

  • Var Bunlar (TV Dizisi 2022)

Rol Aldığı Film ve Diziler:

  • There Are These - Var Bunlar (Samet, 2022)
  • Buyur Bi de Burdan Bak (2015-2016)

Katıldığı TV Programları:

  • Burada Laf Çok (2011)

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