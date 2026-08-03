Kim Milyoner Olmak İster'de 'deyim' sorusu: 300 bin TL değerinde sorunun cevabını bilemedi

Ekranların ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, önemli barajları geçerek 300 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Ancak karşısına çıkan soru, yarışmacının yarışmadaki kaderini belirledi.

300 BİN TL'LİK SORUDA ZOR ANLAR YAŞADI

Yarışmaya hızlı başlayan yarışmacı, ilk soruları başarıyla yanıtlayarak ilerledi. İkinci baraj sorularını da geçen yarışmacı, büyük ödüle bir adım daha yaklaşarak 300 bin TL değerindeki soruyu açtırdı.

Yarışmacının karşısına, "Hangisi bir deyim değildir?" sorusu çıktı.

JOKER HAKKI KALMAYINCA KARAR VERMEK ZORUNDA KALDI

Soruyla karşılaşan yarışmacının joker hakkının kalmadığı öğrenildi. Bir süre düşünen yarışmacı, ardından cevabını vermeye karar verdi.

Ancak yarışmacının verdiği cevap doğru çıkmadı ve 300 bin TL'lik ödülü kazanma fırsatını kaçırdı.

DOĞRU CEVAP ORTAYA ÇIKTI

Sorunun doğru yanıtının "D: Far görmüş tavşana dönmek" olduğu açıklandı. Yarışmacı doğru cevabı göremeyince büyük üzüntü yaşadı.

Eğer soruyu doğru yanıtlayabilseydi yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazanacaktı.