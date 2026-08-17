Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: 200 bin TL'lik kararıyla yüzü güldü

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı.

Başarılı bir performans sergileyerek ikinci barajı aşan yarışmacı, 200 bin TL değerindeki soruyla karşı karşıya geldi. Stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri düşündüren soru, yarışmacının kararlılığıyla sonuçlandı.

PATATES TARLASINA İNEN KOZMONOT SORULDU

Yarışmacının karşısına 200 bin TL'lik aşamada, "Uzaydan Dünya’ya dönüşünde planlanan iniş noktasından yüzlerce kilometre uzaktaki bir patates tarlasına inen ve patates eken bir nine ile torununun uzaylı sandığı kişi kimdir?" sorusu çıkarıldı.





YURİ GAGARİN YANITIYLA 200 BİN TL KAZANDI

Şıklar üzerinde bir süre düşünen ve ince eleyip sık dokuyan yarışmacı, tercihini "B - Yuri Gagarin" seçeneğinden yana kullandı. Cevap anahtarında doğru seçeneğin Yuri Gagarin olduğunu gören yarışmacı büyük sevinç yaşadı. Doğru yanıtla 200 bin TL'lik ödülü garantileyen yarışmacı, bir sonraki soruda mücadele etme hakkı elde etti.