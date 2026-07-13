Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye' sorusu: 500 bin TL'lik soruda son saniye kararı elenmesine neden oldu

Ekranların ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmanın son bölümünde başarılı bir grafik çizen Ömer Faruk Bal adlı yarışmacı, sergilediği performans ve yüksek değerdeki soruda verdiği riskli kararla haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İKİNCİ BARAJI GEÇTİ, 500 BİN TL'LİK SORUYU AÇTI

Yarışmaya oldukça başarılı bir başlangıç yapan Ömer Faruk Bal, ilk aşamalardaki baraj sorularını zorlanmadan geçmeyi başardı. Bilgisiyle ikinci baraj sorularına kadar ilerleyen yarışmacı, gösterdiği performansın ardından 500 bin TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Yarışmacının karşısına çıkan 500 bin TL'lik soruda şu ifadeler yer aldı:

"Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak hangi yıl değiştirmiştir?"





SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ, YANLIŞ CEVAP YIKTI

Kritik soru öncesinde hiç joker hakkı kalmayan Ömer Faruk Bal, seçenekler karşısında uzun süre düşünerek doğru yanıtı bulmaya çalıştı. Soru üzerinde karar vermekte zorlanan yarışmacı, ilk etapta risk almayarak yarışmadan çekilmeyi ve o ana kadar kazandığı ödülü güvence altına almayı düşündü. Ancak son saniyelerde kararını değiştiren Bal, çekilmekten vazgeçerek soruya yanıt vermek istediğini belirtti.

Kendi tahminine güvenerek "D- 2025" seçeneğini işaretleyen yarışmacı, doğru yanıtın "C- 2022" olduğunu görünce büyük bir şok ve üzüntü yaşadı. Risk alarak verdiği yanlış cevabın ardından 500 bin TL'lik ödüle veda eden Ömer Faruk Bal, yarışma kuralları gereği baraj ödülü olan 50 bin TL'yi alarak Milyoner macerasını noktaladı.