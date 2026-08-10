'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı terleten soru: 50 bin TL'lik ödülü az kalsın kaçırıyordu

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"de yer alan bir soru, hem yarışmacıyı zorladı hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 50 bin TL değerindeki soruda yarışmacının karşısına "Kimin soyadı Kimdir?" sorusu çıkarıldı.

ŞIKLARDA DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Dikkat çeken sorunun seçenekleri arasında ABD'li oyuncu Kim Basinger, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, televizyon yıldızı Kim Kardashian ve Formula 1 pilotu Kimi Raikkonen yer aldı. Birbirinden farklı alanlarda uluslararası üne sahip isimlerin şıklarda bulunması yarışmacının karar vermesini güçleştirdi.

ÇİFT CEVAP JOKERİYLE ELENMEKTEN KURTULDU

Doğru yanıttan emin olamayan yarışmacı, bu aşamada çift cevap joker hakkını kullanmayı tercih etti. Seçenekleri değerlendirdiği esnada "Hiç tanıdık değil" ifadelerini kullanan yarışmacının o anları sosyal medyada gündem oldu. Joker hakkı sayesinde ilk tahmininin ardından doğru şıkkı bulan yarışmacı, yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

DOĞRU CEVAP: KİM JONG-UN

Sorunun doğru yanıtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un oldu. Kore kültüründeki isimlendirme geleneğinde aile adı (soyadı) kişisel isimden önce kullanıldığı için "Kim" ifadesi aile adını temsil ediyor; "Jong-Un" ise kişisel isim olarak yer alıyor.