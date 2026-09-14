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Kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? Belge ve arabuluculuk yolları...
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Kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? Belge ve arabuluculuk yolları...

14.09.2026 12:51:00
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Haber Merkezi
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Kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? Belge ve arabuluculuk yolları...

Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiracının en çok merak ettiği konuların başında depozitonun ne zaman ve nasıl geri alınacağı geliyor. Peki, kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? İşte belge ve arabuluculuk yoluyla depozito alma süreci...

Kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? Belge ve arabuluculuk yolları...

Evden ayrıldıktan sonra depozitosunu geri alamayan kiracılar, ellerindeki belgelerle haklarını arayabiliyor. Depozito iadesinde izlenecek yollar ve arabuluculuk sürecinin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? İşte belge ve arabuluculuk yoluyla depozito alma sürecinin ayrıntıları...

 

Kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? Belge ve arabuluculuk yolları...

KİRACI DEPOZİTOSUNU GERİ ALAMAZSA NE YAPMALI?

Kira sözleşmesi sona erdiğinde depozitonun kiracıya iade edilmesi bekleniyor. Ancak bazı durumlarda taraflar arasında depozitonun tamamının veya bir bölümünün ödenmesi konusunda anlaşmazlık yaşanabiliyor. Böyle bir durumda kiracının öncelikle elindeki belgeleri toplaması önem taşıyor.

Kira sözleşmesi, depozito ödeme kaydı, taşınmazın teslim edildiği sıradaki durumu gösteren fotoğraflar ve ev sahibiyle yapılan yazışmalar, uyuşmazlık halinde önemli belgeler arasında yer alıyor.

Kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? Belge ve arabuluculuk yolları...

DEPOZİTO İADESİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Depozito konusunda yaşanabilecek bir uyuşmazlıkta en önemli konulardan biri ödemenin ve taşınmazın teslim durumunun belgelenebilmesi oluyor.

Kiracının elinde bulunması yararlı olabilecek belgeler şöyle sıralanabilir:

  • Kira sözleşmesi
  • Depozito ödemesini gösteren banka kaydı
  • Depozito için düzenlenmiş ödeme belgesi
  • Taşınmazın giriş ve çıkış durumunu gösteren fotoğraflar
  • Anahtar teslimine ilişkin belge veya yazışmalar
  • Ev sahibiyle yapılan mesajlaşmalar
  • Varsa taşınmazın teslim tutanağı
  • Hasar iddiasıyla ilgili belgeler
  • Kira ödemelerini gösteren kayıtlar

Bu belgelerin mümkün olduğunca saklanması, depozitonun neden iade edilmediği konusunda yaşanabilecek anlaşmazlıkta kiracının iddiasını desteklemesine yardımcı olabilir.

Kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? Belge ve arabuluculuk yolları...

DEPOZİTO İÇİN ARABULUCULUK YOLUNA GİDİLEBİLİR Mİ?

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, belirli istisnalar dışında dava açmadan önce arabuluculuğa başvurulması gerekiyor. Depozitonun iade edilmemesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda da olayın niteliğine göre arabuluculuk süreci gündeme gelebiliyor.

Arabuluculuk görüşmelerinde kiracı ve ev sahibi, uyuşmazlığı anlaşma yoluyla çözmeye çalışıyor. Tarafların anlaşması halinde depozitonun ne zaman ve ne şekilde ödeneceği belirlenebiliyor.

Kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? Belge ve arabuluculuk yolları...

ARABULUCULUKTA ANLAŞMA OLMAZSA NE YAPILIR?

Tarafların arabuluculuk sürecinde anlaşamaması halinde, gerekli koşulların oluşması durumunda yargı yoluna başvurulabiliyor. Bu aşamada kira sözleşmesi, ödeme kayıtları, fotoğraflar ve taraflar arasındaki yazışmalar önem taşıyor.

Kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? Belge ve arabuluculuk yolları...

DEPOZİTOSUNU ALAMAYAN KİRACI NE YAPMALI?

Depozitosunu alamayan kiracının öncelikle ödeme ve teslim belgelerini bir araya getirmesi gerekiyor. Ardından ev sahibinden iade yapılmamasının gerekçesi öğrenilebilir ve taraflar arasında anlaşma sağlanmaya çalışılabilir.

Uyuşmazlığın devam etmesi halinde ise kira uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculuk süreci değerlendirilmelidir. Sürecin nasıl yürütüleceği somut olayın koşullarına göre değişebileceği için gerekli durumlarda hukuki destek alınması önem taşıyor.

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