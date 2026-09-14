Kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? Belge ve arabuluculuk yolları...

Evden ayrıldıktan sonra depozitosunu geri alamayan kiracılar, ellerindeki belgelerle haklarını arayabiliyor. Depozito iadesinde izlenecek yollar ve arabuluculuk sürecinin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, kiracı depozitosunu geri alamazsa ne yapmalı? İşte belge ve arabuluculuk yoluyla depozito alma sürecinin ayrıntıları...

KİRACI DEPOZİTOSUNU GERİ ALAMAZSA NE YAPMALI? Kira sözleşmesi sona erdiğinde depozitonun kiracıya iade edilmesi bekleniyor. Ancak bazı durumlarda taraflar arasında depozitonun tamamının veya bir bölümünün ödenmesi konusunda anlaşmazlık yaşanabiliyor. Böyle bir durumda kiracının öncelikle elindeki belgeleri toplaması önem taşıyor. Kira sözleşmesi, depozito ödeme kaydı, taşınmazın teslim edildiği sıradaki durumu gösteren fotoğraflar ve ev sahibiyle yapılan yazışmalar, uyuşmazlık halinde önemli belgeler arasında yer alıyor.

DEPOZİTO İADESİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ? Depozito konusunda yaşanabilecek bir uyuşmazlıkta en önemli konulardan biri ödemenin ve taşınmazın teslim durumunun belgelenebilmesi oluyor. Kiracının elinde bulunması yararlı olabilecek belgeler şöyle sıralanabilir: Kira sözleşmesi

Depozito ödemesini gösteren banka kaydı

Depozito için düzenlenmiş ödeme belgesi

Taşınmazın giriş ve çıkış durumunu gösteren fotoğraflar

Anahtar teslimine ilişkin belge veya yazışmalar

Ev sahibiyle yapılan mesajlaşmalar

Varsa taşınmazın teslim tutanağı

Hasar iddiasıyla ilgili belgeler

Kira ödemelerini gösteren kayıtlar Bu belgelerin mümkün olduğunca saklanması, depozitonun neden iade edilmediği konusunda yaşanabilecek anlaşmazlıkta kiracının iddiasını desteklemesine yardımcı olabilir.

DEPOZİTO İÇİN ARABULUCULUK YOLUNA GİDİLEBİLİR Mİ? Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, belirli istisnalar dışında dava açmadan önce arabuluculuğa başvurulması gerekiyor. Depozitonun iade edilmemesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda da olayın niteliğine göre arabuluculuk süreci gündeme gelebiliyor. Arabuluculuk görüşmelerinde kiracı ve ev sahibi, uyuşmazlığı anlaşma yoluyla çözmeye çalışıyor. Tarafların anlaşması halinde depozitonun ne zaman ve ne şekilde ödeneceği belirlenebiliyor.

ARABULUCULUKTA ANLAŞMA OLMAZSA NE YAPILIR? Tarafların arabuluculuk sürecinde anlaşamaması halinde, gerekli koşulların oluşması durumunda yargı yoluna başvurulabiliyor. Bu aşamada kira sözleşmesi, ödeme kayıtları, fotoğraflar ve taraflar arasındaki yazışmalar önem taşıyor.