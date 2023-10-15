Kirada oturanlar tehlikede! Türkiye'de 6 milyon haneyi ilgilendiriyor

Yayınlanma: 15.10.2023 - 18:30

Güncelleme: 15.10.2023 - 19:53

Essex Üniversitesi ve Adelaide Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, ev kiralamaların daha hızlı yaşlanma ile ilişkilendirilebileceğini gösterdi.

BBC'nin haberine göre araştırmacılar, çalışmalarında "Özel ev kiralamaların, daha hızlı biyolojik yaşlanma ile bağlantılı olduğunu bulduk" ifadesini kullandılar. Ayrıca, "Daha da önemlisi, özel kiracılığın etkisi, işsizlik yaşamak veya sigara içmiş olmakla hiç içmemiş olmanın etkisinden daha fazla" şeklinde belirtildi.

Araştırmaya göre, geçmiş konut koşulları, tekrarlayan konut borçları ve çevresel sorunlar gibi faktörlerin de biyolojik yaşlanma ile ilişkili olduğu görüldü.

Bu biyolojik yaşlanmanın nedenlerinden bazıları, kira ödemeleriyle ilgili stresin ve kirli bölgelerde yaşamanın etkisiyle bağlantılı.

Araştırma ayrıca, sosyal konutlarda yaşayan insanların bu olumsuz etkileri yaşamadıklarını ve özel ev kiralamalarının güvenlik ve maliyet avantajları sunduğunu gösterdi.

Yaşlandıkça, konut ihtiyaçlarının değişebileceği ve yaşlı bireylerin bu değişiklikleri düşünürken bazı önemli kriterlere dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Örneğin, kiralık mülkün konumu, kira koşulları, mülkün bakımı ve güvenliği gibi faktörler yaşlı kiracılar için önemli.

Sonuç olarak, yaşlı kiracılar, gelecekteki konut ihtiyaçlarını planlarken bu faktörleri göz önünde bulundurarak, uzun vadeli finansal güvenliklerini sağlamlaştırmalı ve yaşlanma süreçlerine olumsuz etkide bulunabilecek stres faktörlerini azaltmaları önemli.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 6 milyon hane kiralık evde oturuyor.