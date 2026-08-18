Kırılan ve zayıflayan tırnaklar için: Daha güçlü eller ve tırnaklar için 3 doğal kür

Ellerimiz ve tırnaklarımız, dış etkenlerle en çok temas eden ve bakımı en çabuk aksatılan bölgelerimizdir. Kolayca kırılan, sararan veya yumuşayan tırnaklar güçlü bir vitamin desteğine ihtiyaç duyar. Kimyasal sertleştiriciler yerine doğal yağlar ve besleyici içeriklerle tırnak yapınızı kısa sürede onarabilirsiniz.

1. ZEYTİNYAĞI VE LİMON SUYU KÜRÜYLE GÜÇLENDİRME

Zeytinyağı tırnak etlerini ve plakalarını derinlemesine beslerken, limon suyu sarılıkları gidererek tırnakların sertleşmesini destekler.

Uygulama Yolu: İki yemek kaşığı ılık zeytinyağı ile yarım limonun suyu küçük bir kapta karıştırılarak tırnaklar bu karışımda 10-15 dakika bekletilir.

Kırılmaya karşı direnci artmış, sarılıklarından arınmış parlak tırnaklar elde edilir.

2. TATLI BADEM YAĞI VE E VİTAMİNİ MASAJI

Tatlı badem yağı ve E vitamini kombinasyonu, tırnak köklerini uyararak hızlı ve sağlıklı uzamayı teşvik eder.

Uygulama Yolu: Birkaç damla tatlı badem yağı bir kapsül E vitamini ile karıştırılarak her gece yatmadan önce tırnak diplerine masajla yedirilir.

Esneklik kazanmış, nem dengesi kurulmuş ve koparak dökülmeleri durmuş güçlü tırnaklar sağlanır.

3. KARBONAT VE ILIK SUYLA TIRNAK ETİ VE YÜZEY BAKIMI

Tırnak yüzeyindeki matlık ve tırnak etlerindeki sertleşmeler elleri bakımsız gösterir; karbonat nazik bir arındırma sağlar.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı karbonat az miktarda ılık suyla macun yapılarak tırnaklara nazikçe ovuşturularak sürülür, 5 dakika bekletilip yıkanır.

Ölü derilerden arınmış yumuşak tırnak etleri ve pürüzsüz bir tırnak yüzeyi ortaya çıkar.