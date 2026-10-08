Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 2026 kış lastiği zorunluluğu yeniden gündeme geldi. Peki, Kış lastiği ne zaman takılacak? 2026 Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Kasım'da başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.