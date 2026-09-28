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Kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

28.09.2026 16:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücüler, “Kış lastiği ne zaman takılacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. 2026-2027 dönemi için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihi belli olurken, düzenlemenin kapsamı da merak konusu oldu.
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Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte araç sahipleri kış lastiği hazırlıklarını gündeme aldı. Özellikle ticari araç sahipleri başta olmak üzere milyonlarca sürücü, 2026-2027 kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

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KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAR?

Türkiye’de ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu her yıl 1 Aralık’ta başlıyor ve 1 Nisan’a kadar devam ediyor. Böylece uygulama toplam 4 aylık dönemi kapsıyor.

Hususi otomobiller için ise kış lastiği kullanımı yasal olarak zorunlu tutulmuyor. Ancak hava sıcaklıklarının 7 derece ve altına gerilediği dönemlerde, yol tutuşunun ve sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla özel araçlarda da kış lastiği kullanılması tavsiye ediliyor.

Öte yandan, bölgesel hava ve iklim koşullarını dikkate alan valilikler, kış lastiği uygulamasının başlangıç veya bitiş tarihini birer ay öne ya da geriye çekme yetkisine sahip bulunuyor.

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