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Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor? Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor? Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

29.09.2026 10:38:00
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Haber Merkezi
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Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor? Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte saatlerin geri alınıp alınmayacağı yeniden gündeme geldi. Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği merak edilirken, vatandaşlar “Saatler ne zaman geri alınacak?” sorusuna yanıt arıyor.
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Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte kış saati uygulaması yeniden araştırılmaya başlandı. Her yıl sonbahar döneminde gündeme gelen saatlerin 1 saat geri alınması uygulamasının Türkiye’de bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Türkiye’de saatler geri alınacak mı, kış saati uygulaması ne zaman başlayacak?

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması 2026 yılında 25 Ekim Pazar günü sona erecek. Bu tarihte Avrupa’nın büyük bölümünde saatler 1 saat geri alınacak ve böylece ülkeler kış saati uygulamasına geçmiş olacak.

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TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de 2026 yılında kış saati uygulamasına geçilmeyecek ve saatler 1 saat geri alınmayacak. Türkiye, yıl boyunca sabit saat uygulamasını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da saat uygulamasının yeniden değiştirilmesine yönelik alınmış bir karar veya hazırlık bulunmadığını belirtiyor

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması, yaz saati döneminin sona ermesiyle saatlerin 1 saat geri alınarak standart saat düzenine geçilmesi anlamına geliyor. Yaz saati uygulamasında saatler ileri alınırken kış saati uygulamasında saatler geri alınıyor. Türkiye'de ise sabit saat uygulaması nedeniyle yıl içinde bu yönde bir değişiklik yapılmıyor.

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