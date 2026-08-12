Kıvanç Tatlıtuğ'dan sosyal medya hamlesi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, radikal bir karara imza attı. Ünlü oyuncu, milyonlarca kişinin takip ettiği Instagram hesabını kapattı.

Tatlıtuğ, yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu resmi Instagram hesabını hiçbir açıklama yapmadan birdenbire kapattı. Sabah saatlerinde oyuncunun profiline girmek isteyen sevenleri "Sayfaya ulaşılamıyor" uyarısıyla karşılaştı.

İlk anlarda hesabın hacklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulsa da, sosyal medyada yer alan iddialara göre ünlü oyuncunun kendi kararıyla hesabını kapattığı öne sürüldü.

ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Tatlıtuğ cephesinden ise henüz konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu şok kararın ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un sosyal medyaya geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.