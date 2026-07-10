Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Çiftin, beş aylık hamilelik sürecindeki ikinci çocuklarının kız olacağı öğrenildi.

İLK ÇOCUKLARI 2022’DE DÜNYAYA GELMİŞTİ

Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, 19 Şubat 2016’da Fransa’nın başkenti Paris’te evlenmişti.

Çift, 15 Nisan 2022’de oğulları Kurt Efe’nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmuştu.

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

Sabah'ın haberine göre, 49 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ’un beş aylık hamile olduğu ve çiftin ikinci çocuklarının kız olacağı belirtildi. Tatlıtuğ çifti, böylece oğulları Kurt Efe’nin ardından bu kez kız bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.