Kıvanç Tatlıtuğ’un evinde temizlik yapan işçi çatıdan düştü: Ünlü oyuncu hakkında suç duyurusu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde temizlik yaptığı sırada çatıdan düşen Türkmenistanlı Bahadur Yangibayev’in yoğun bakıma alınmasının ardından başlayan süreç savcılığa taşındı. Evde tadilat yapan A. A., gözaltındayken Tatlıtuğ’un avukatı olduğunu söyleyen İbrahim Ateş’in kendisine bir sözleşme imzalattığını öne sürdü. A. A.’nın avukatı, Ateş ve Tatlıtuğ hakkında suç duyurusunda bulunurken İstanbul Barosu’na da disiplin başvurusu yaptı.

HalkTV'nin haberine göre; olay, 31 Ağustos’ta Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’te bulunan evinde meydana geldi. Evde yapılacak boya ve alçı işleri için A. Alüminyum’un sahibi A. A. (42) ile çalışanı Ç. G. tadilat çalışmalarına başladı.

İfade ve savcılık başvurusunda yer alan iddialara göre, tadilatın ardından evde temizlik yapılması gerektiğini belirten Tatlıtuğ’un şoförü A. Y.’ye, A. A. bu işi yapabilecek bir kişiyi tanıdığını söyledi. Bunun üzerine A. Y. ile Türkmenistanlı Bahadur Yangibayev arasında görüşme yapıldı ve taraflar iş ile ücret konusunda anlaştı.

TEMİZLİK YAPARKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ

A. A. ile çalışanı alt katta tadilat işlerini sürdürürken Yangibayev de evde temizliğe başladı. Çalışmalar devam ettiği sırada yüksek bir ses duyuldu. Yangibayev’in temizlik için çıktığı çatıdan yere düştüğü anlaşıldı.

Ağır yaralanan Yangibayev hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Yangibayev’in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazanın ardından A. A. gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde Yangibayev’in kendi çalışanı olmadığını savunan A. A., kendisinin veya yanında çalışan kişinin Yangibayev’den çatıya çıkmasını istemediğini söyledi.

GÖZALTINDAYKEN SÖZLEŞME İMZALATILDIĞI İDDİASI

A. A.’nın iddialarının odağında ise karakolda yaşandığını söylediği bir görüşme yer aldı.

A. A., gözaltında bulunduğu sırada Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı olduğunu belirten İbrahim Ateş’in yanına geldiğini öne sürdü. Ateş’in kendisine yardımcı olacağını söylediğini aktaran A. A., üç sayfalık bir belge imzaladığını ifade etti.

Belgenin ilk sayfasında “boya ve tadilat sözleşmesi” ibaresini gördüğünü ancak diğer sayfaların içeriğini okuyamadığını ileri süren A. A., görüşmenin saat 22.00 sıralarında gerçekleştiğini söyledi.

Savcılık sorgusunun ardından A. A. serbest bırakıldı.

BAROYA VE SAVCILIĞA BAŞVURU

A. A.’nın avukatı Fatma Uluca Telli ise yaşananların ardından hem İstanbul Barosu’na hem de savcılığa başvurdu.

Baroya sunulan başvuruda, Av. İbrahim Ateş hakkında disiplin soruşturması başlatılması talep edildi. Başvuruda Ateş’in mesleki sıfatını kullanarak gözaltındaki A. A.’nın iradesini etkilemeye çalıştığı iddia edildi.

Savcılığa yapılan suç duyurusunda ise Av. İbrahim Ateş ile Kıvanç Tatlıtuğ şüpheli olarak gösterildi. Dilekçede, Ateş’in A. A. ile baş başa gerçekleştirdiği görüşmede, “Size yardımcı olacağım. Sizi buradan çıkaracağım” dediği öne sürüldü. Ayrıca A. A.’ya imzalatıldığı belirtilen sözleşmenin aslının temin edilmesi talep edildi.

“TÜM SUÇU ÜZERİME ATMAK İSTEDİLER” İDDİASI

A. A., daha sonra imzaladığı belgenin eski tarihli olduğunu öğrendiğini ve kazanın sorumluluğunun kendisine yüklenmeye çalışıldığını iddia etti.

Yangibayev’i çatıya kendisinin çıkarmadığını savunan A. A., gözaltındayken kendisine imzalatılan sözleşmenin kazadaki sorumluluğu üzerine bırakacak şekilde düzenlendiğini ileri sürdü.

A. A.’nın avukatı tarafından yapılan başvurulardaki iddialarla ilgili hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ise savcılığın yürüteceği soruşturmayla netlik kazanacak.