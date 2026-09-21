Kızarıklığa, hassasiyete ve tahrişe meyilli ciltleri anında yatıştıran 3 doğal bakım adımı

Hassas cilt bariyeri dış etkenlere karşı savunmasız olduğundan anında kızarır ve tahriş olur. Doğal antiseptik ve serinletici bitkisel kürlerle bu hassasiyeti dindirebilir ve cildin doğal direncini artırabilirsiniz.

1. Papatya Çayı ve Süt Kompresi

Papatya çayı tahriş olmuş dokuyu yatıştırırken, süt proteinleri hassas cildi nazikçe besleyerek rahatlatır.

Uygulama Yolu: Demlenip soğutulmuş saf papatya çayına eşit miktarda soğuk süt eklenerek pamuk pedlerle kızarık bölgelere 10 dakika boyunca kompres yapılır.

2. Salatalık Suyu ve Yoğurt Maskesi

Salatalığın yüksek su oranı cildin ısısını düşürürken, yoğurt laktik asit içeriğiyle cildi yormadan ferahlatır.

Uygulama Yolu: Yarım salatalık rendelenip suyu süzülür ve bir yemek kaşığı soğuk yoğurtla karıştırılarak hassas yüze sürülür, 15 dakika bekletilip durulanır.

3. Aloe Vera ve Saf Gül Suyu İkilisi

Aloe veranın serinletici etkisi ile gül suyunun antiseptik gücü hassas ciltlerin en güvenli kurtarıcısıdır.

Uygulama Yolu: Eşit miktarda saf aloe vera jeli ile gül suyu karıştırılarak hafif bir losyon kıvamında cilde sürülür, durulanmadan emilmesi beklenir.