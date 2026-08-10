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Kızıl Goncalar'ın yaratıcılarından yeni dönem projesi: 'Şapkacı Kadınlar' geliyor!

Kızıl Goncalar'ın yaratıcılarından yeni dönem projesi: 'Şapkacı Kadınlar' geliyor!

10.08.2026 13:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kızıl Goncalar'ın yaratıcılarından yeni dönem projesi: 'Şapkacı Kadınlar' geliyor!

Kızıl Goncalar dizisinin arkasındaki ikili, izleyiciyi geçmişe götürecek iddialı bir dönem projesi için yeniden güçlerini birleştirdi. Şapka Devrimi'nin izinde sıfırdan zirveye tırmanan bir kadının hikayesini anlatan Şapkacı Kadınların hazırlıkları resmen başladı.
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Türk televizyonlarına damga vuran yapımların arkasındaki isimler, yeni sezonda adından sıkça söz ettirecek yepyeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Hazırlık aşamasına hız verilen yeni dizi, güçlü hikayesi ve iddialı kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı. Yapımın detayları ve ekrana geleceği tarih netleşti.

KIZIL GONCALAR EKİBİNDEN YENİ SÜRPRİZ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Vatanım Sensin gibi unutulmaz projelerin yanı sıra son dönemin reyting rekortmeni Kızıl Goncalar'ın da senaristi olan Şükrü Necati Şahin ile aynı dizinin yönetmeni Ömür Atay, yepyeni bir hikaye için yeniden bir araya geldi.

Geçtiğimiz sezon Gold Film tarafından hayata geçirilmesi planlanan ancak yüksek maliyetler sebebiyle ertelenen proje, bu kez O3 Medya yapımcılığında izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturacağı dönem dizisinin yayın adresi NOW ekranları olacak.

ŞAPKA DEVRİMİYLE DEĞİŞEN BİR HAYAT: ŞAPKACI KADINLAR'IN KONUSU

Tarihi atmosferi ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çekecek olan yapım, sıradışı bir karakterin dönüşüm hikayesini merkeze alacak:

Dizi, köylü bir kadın olan Ayşe’nin, cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen Şapka Devrimi ile birlikte kaderine başkaldırmasını ve adım adım bir moda ikonuna dönüşmesini ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen dönemin en iddialı yapımlarından biri olan Şapkacı Kadınlar, önümüzdeki Ocak ayında NOW izleyicileriyle buluşacak.

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