Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü: İki sürpriz ayrılık!

Türk televizyonlarının reyting rekorları kıran yapımı Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunu 18 Eylül tarihinde izleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda iki oyuncuyla yollarını ayırmaya karar veren dizi ekibi, kadrosunu ise yeni bir isimle güçlendirecek.

İKİ AYRILIK BİRDEN...

T24'de yer alan habere göre, yapımın en çok konuşulacak ayrılığı ise, ilk dört sezondur Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in projeden ayrılması olacak.

Özellikle son sezonda hikâyenin merkezindeki isimlerden biri haline gelen Nilay'ın yanı sıra, dizinin kemik kadrosunda yer alan ve Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan da ekibe veda edecek.

DİZİYE YENİ KAN

Daha önce Kıvılcım'ın halası Devrim karakteriyle Laçin Ceylan'ın kadroya katılacağı iddia edilse de bu plan son anda iptal edildi. Öte yandan dizinin yeni sezonunda Murat Aygen, Lider karakteriyle hikâyeye dahil olacak.

Kızılcık Şerbeti, Gold Film yapım imzalı, Show TV'de yayınlanan, dram türündeki popüler bir Türk televizyon dizisidir. Yayınlandığı günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan dizi, temel olarak farklı kültürlere, yaşam tarzlarına ve değer yargılarına sahip iki ailenin yollarının kesişmesini ve sonrasında yaşanan çatışmaları konu alır.