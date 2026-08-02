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Kızılcık Şerbeti'nde yeni dönem: 'Nilay' veda ediyor!

Kızılcık Şerbeti'nde yeni dönem: 'Nilay' veda ediyor!

2.08.2026 19:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kızılcık Şerbeti'nde yeni dönem: 'Nilay' veda ediyor!

Show TV’nin 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizisinde flaş değişiklikler yaşanacak. İlk bölümden itibaren Nilay rolüne hayat veren Feyza Civelek yeni sezonda ekipte yer almayacak.
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Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, “Kızılcık Şerbeti” dizisinde flaş değişiklikler yaşanacak. İlk bölümden itibaren Nilay rolüne hayat veren Feyza Civelek yeni sezonda ekipte yer almayacak. Fenomen dizide sürpriz gelişmelerle beraber yeni bir dönem başlayacak.

"NİLAY BİR TIK ÖNE ÇIKABİLİR"

Öte yandan Feyza Civelek, Gardrop Magazin dergisinin kapak yıldızı oldu.

Civelek verdiği röportajda “Canlandırdığım her karakteri severek oynadım, hepsi benim için çok değerli. Belki de en son hayatımda olduğundan Nilay bir tık öne çıkabilir” yanıtını verirken “Oyuncu olarak hayalini kurduğun, içinde olmayı çok istediğin bir proje var mı?” sorusuna da “Farklı, ilginç karakterleri canlandırmak; bunu yaparken de kaliteli yapımlarda yer almak her zaman tercihim olacaktır” dedi.

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