Klasik gazete bulmacaları artık cebinizde: Bulbil ücretsiz yayında

Gazete okurlarının yıllardır severek çözdüğü klasik bulmacalar artık dijital ortamda da kolayca erişilebiliyor. Bulmaca tutkunları için geliştirilen Bulbil uygulaması, hem App Store hem de Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Bulbil'in içeriğinde; gazetelerde yıllardır ilgiyle takip edilen Kare Bulmaca, Sarmal Bulmaca, Anagram Bulmaca ve benzeri birçok klasik bulmaca türü yer alıyor. Uygulama, gazete kültürünü dijital platforma taşıyarak kullanıcıların diledikleri zaman ve yerde bulmaca çözmelerine olanak sağlıyor.

Uygulamanın bulmaca içerikleri, uzun yıllardır Cumhuriyet ve birçok ulusal gazete, dergi ve dijital platformlarda bulmaca yazarlığı yapan gazeteci Mustafa Başaran tarafından hazırlandı. Mobil uygulamanın yazılım ve geliştirme süreci ise Kader Solak tarafından gerçekleştirildi. Gazete geleneğini dijital dünyaya taşıyan Bulbil, düzenli olarak yeni bulmacalarla güncellenerek kullanıcılarına zengin bir içerik sunmayı hedefliyor.

Bulmaca severler, Bulbil uygulamasını App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirerek klasik gazete bulmacalarını mobil cihazlarında deneyimleyebiliyor.

Uygulamaya ulaşmak için aşağıdaki QR kodlarını kullanabilirsiniz.