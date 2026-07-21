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Koltuk altı kararmalarına doğal çözüm: Daha aydınlık bir görünüm için 3 adım

Koltuk altı kararmalarına doğal çözüm: Daha aydınlık bir görünüm için 3 adım

21.07.2026 13:39:00
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Haber Merkezi
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Koltuk altı kararmalarına doğal çözüm: Daha aydınlık bir görünüm için 3 adım

Yanlış deodorant kullanımı ve sürtünme gibi etkenler koltuk altı bölgesinde koyulaşmalara ve ton farklarına neden olabilir. Ağır kimyasal içeren ürünler yerine mutfaktaki doğal malzemelerle bu görünümü hafifletip daha aydınlık bir bölge elde edebilirsiniz. İşte evde uygulanabilecek 3 pratik yöntem...
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Koltuk altı bölgesi, ince yapısı ve dış etkenlere maruz kalması nedeniyle renk eşitsizliklerinin en sık görüldüğü yerlerden biridir. Cilt altındaki melanin üretiminin artması veya tahriş kaynaklı kararmalar, yaz aylarında ve kolsuz kıyafetlerde rahatsızlık yaratabilir. Bu bölgenin doğal rengine kavuşmasını desteklemek için cildi tahriş etmeyen doğal tariflerden yararlanabilirsiniz.

1. KARBONAT VE LİMON SUYU MASKESİYLE DOĞAL BEYAZLATMA

Limonun içerisindeki C vitamini ve sitrik asit doğal bir aydınlatıcı görevi görürken, karbonat ölü derileri temizleyerek ton eşitsizliğini giderir.

Uygulama Yolu

Bir tatlı kaşığı karbonat ile yarım limonun suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırılmalı, koltuk altı bölgesine sürülüp 10 dakika bekletildikten sonra ılık suyla nazikçe durulanmalıdır.

Düzenli kullanımda renk tonu açılmış, temiz ve aydınlık bir koltuk altı görünümü elde edilir.

2. SALATALIK SUYU VE ALOE VERA İKİLİSİYLE YATIŞTIRICI BAKIM

Salatalığın serinletici ve nemlendirici gücü ile aloe veranın hücre yenileyici özelliği, tahriş olmuş ve kararmış deriyi nazikçe onarır.

Uygulama Yolu

İki yemek kaşığı taze aloe vera jeli ile bir yemek kaşığı salatalık suyu karıştırılarak koltuk altı bölgesine masajla sürülmeli, 15 dakika bekletilip suyla arındırılmalıdır.

Yatışmış, nemlenmiş ve tonu eşitlenmeye başlamış ferah bir cilt dokusu sağlanır.

3. PATATES DİLİMİ KOMPRESİYLE RENK EŞİTLEME

Patates, içerdiği doğal enzimler ve hafif ağartıcı nişasta yapısı sayesinde koyu lekelerin rengini açmak için kullanılan en eski ve güvenli yöntemlerden biridir.

Uygulama Yolu

Taze bir patates ince dilimler halinde kesilmeli veya rendelenerek suyu çıkarılmalıdır. Koltuk altı bölgesine sürülüp 15-20 dakika kuruması beklendikten sonra yıkanmalıdır.

Matlığı giderilmiş, rengi açılmış ve daha pürüzsüz görünen bir koltuk altı elde edilir.

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