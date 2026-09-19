Kopenhag yorumundan çoklu evrenlere: Fizikçiler evrenin temel sabitlerinde uzlaşamadı

Teorik fizik ve astrofizik dünyasında, evrenin en büyük gizemlerine ilişkin bugüne kadar yapılmış en kapsamlı kamuoyu araştırması gerçekleştirildi. Waterloo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niayesh Afshordi ve Phil Harper liderliğinde yürütülen, sonuçları bilimsel makale veri tabanı ArXiv üzerinde yayımlanan anket, 1600'den fazla aktif fizikçi ve araştırmacının görüşlerini haritalandırdı.

Çalışma, teorik fizikte "standart kabul edilen" yanıtların çoğunun bilim insanları arasında ezici bir çoğunluk sağlayamadığını ve fizik dünyasındaki sınır hattının son derece dinamik olduğunu ortaya koydu.

FİZİKÇİLERİN %68'İNE GÖRE BÜYÜK PATLAMA ZAMANIN BAŞLANGICI DEĞİL

Ankette sorulan "Zaman ne zaman başladı?" sorusuna fizikçilerin %68'i ezici bir oranla aynı yanıtı verdi: Büyük Patlama, evrenin aşırı sıcak ve yoğun bir evresidir ancak zamanın orada başlayıp başlamadığını açıklamak için tek başına yeterli değildir.

Katılımcıların yalnızca %20'si hem bir tekillik anını hem de zamanın kesin başlangıcını Büyük Patlama ile ilişkilendirdi. Erken evrenin tekdüzeliğini açıklayan "kozmik enflasyon" (genişleme) teorisi ise fizikçilerin %51'inden destek bulabildi.

KARANLIK MADDE, KARANLIK ENERJİ VE "HUBBLE GERİLİMİ" BELİRSİZLİĞİ

Kozmolojinin en büyük bilmeceleri arasında yer alan karanlık madde konusunda fizikçilerin %21'i hibrit (karma) teorileri desteklerken; evrenin ivmelenerek genişlemesini sağlayan karanlık enerji hususunda görüşler ikiye bölündü. Araştırmacıların %24'ü "kozmolojik sabiti" savunurken, %26'sı karanlık enerjinin zamanla değişen bir alan olduğunu bildirdi.

Evrenin genişleme hızındaki sapmayı ifade eden "Hubble Gerilimi" sorusuna ise fizikçilerin büyük bir kısmının "fikrim yok" yanıtını vermesi, ölçüm metotları ve kuantum kütle çekim etkileri üzerindeki belirsizliği gözler önüne serdi.

KARA DELİKLER VE EVRENİN SABİTLERİ FELSEFİ TARTIŞMALARI TETİKLİYOR

Kuantum mekaniğinin doğasına ilişkin sorularda katılımcıların %36'sı olasılıksal "Kopenhag Yorumu"nu desteklerken; kara deliğe giren maddenin akıbeti konusunda %41'lik kitle maddenin merkezdeki tekillikte ezildiğini kabul etti.

Evrenin yaşama izin veren temel sabitleri sorulduğunda ise fizikçilerin %20'si içinde bulunduğumuz evrenin "çoklu evrenler" (multiverse) silsilesinin sadece bir parçası olduğunu, %16'sı teorik zorunlulukları, %9'u akıllı bir tasarımı, %6'sı ise kara deliklerden yeni evrenlerin türediği "kozmik Darwinizm" modelini savundu.

Prof. Dr. Afshordi, araştırma sonuçlarının fizikçilerin kafasının karışık olduğunu değil, bilimin dogmalardan uzak şekilde arayışını canlı tuttuğunu açıkladı.