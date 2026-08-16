Kral Charles tarihi kuleyi konaklamaya açtı: Geceliği 22 bin TL!

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin Norfolk'taki özel mülklerinden Sandringham arazisinde yer alan 1877 yapımı tarihi su kulesi, kapsamlı bir restorasyonun ardından turizme kazandırıldı. İki kişinin konaklamasına uygun şekilde lüks bir alana dönüştürülen 149 yıllık yapı, kapılarını ilk kez konuklarına açtı.

TİFO SALGINIYLA BAŞLAYAN MİMARİ MİRAS

Yaklaşık 20 bin hektarlık devasa Sandringham arazisi içinde yükselen kule, esasen kraliyet konutuna ve çevresine temiz su sağlamak amacıyla inşa edilmişti. Kulenin yapılış amacının arkasında ise kraliyet tarihine geçen bir sağlık krizi yatıyor. Kral 7. Edward ve oğlu Albert Victor'un tifoya yakalanmasının ardından bölgedeki temiz su ihtiyacı kritik bir hal almış ve kule inşa edilmişti.







DIŞI MİRAS, İÇİ LÜKS KONFOR

Dış mimarisinde tarihi dokusu korunan yapının iç mekanları tamamen modern standartlara göre yenilendi. Zemin katında mutfak, yemek alanı ve banyo yer alan kulenin birinci katında manzaralı geniş bir yatak odası, ikinci katında ise şömineli bir oturma odası bulunuyor. Kraliyet ailesinin özel fotoğrafları ve araziden getirilen tarihi parçalarla dekore edilen kulenin terası ise Norfolk kırsalını 360 derece izleme imkanı sunuyor.

GECELİK KONAKLAMA FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Kuledeki konaklama ücretleri sezon ve seçilen tarihlere göre farklılık gösteriyor. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, haftalık kiralama bedeli 1500 ile 2 bin 395 sterlin (yaklaşık 96 bin TL - 154 bin TL) arasında değişiyor. Bu rakamlara göre tarihi su kulesinde bir gece konaklamanın maliyeti 13 bin TL ile 22 bin TL arasında hesaplanıyor. Arazide ayrıca daha kalabalık gruplar için "The Folly" ve "Gardens House" gibi farklı konaklama seçenekleri de sunuluyor.