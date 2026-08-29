Kraliyet ailesinin gözdesiydi, tarlada fiyatlar çakıldı

İngiltere, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen siyah incirde, hasadın başlamasıyla birlikte yaşanan fiyat düşüşleri ve alım durdurma kararları üreticiyi kaygılandırdı.

Sezona ihracatlık üründe 130 liradan başlayan alım fiyatları, kısa sürede 80 liraya kadar gerilerken bazı alıcı firmalar alımları durdurdu.

"HASAT İYİ BAŞLADI ANCAK FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ"

İklim şartlarının olumlu seyretmesi sebebiyle bu yıl bahçelerde verimin yüksek olduğunu ve tarlalarda toplanan mahsullerin Avrupa pazarına gönderildiğini ifade eden üretici Ahmet Faruk Çabuk, geçen yıl zirai dondan dolayı yaşanan kayıpların bu sezon yaşanmadığını belirtti. Hasat sürecini ve piyasadaki durumu aktaran Çabuk, şunları söyledi: "Bu sene rekolte geçen yıla göre biraz daha fazla, iklim yolunda gittiği için bahçelerde sıkıntı yaşanmadı. İncirlerimizi toplayıp kasalarımıza koyarak alıcı firmalara veriyoruz; burada işlenen ürünler Avrupa pazarına gidiyor. Ancak fiyatlar çok iyi değil. İhracatlık siyah incirde alım fiyatları 130 liradan başladı. Geçen sene bu zamanlar 190-200 lira seviyelerini görmüştü. Fiyatlar zaten zayıf açıldı, hafta sonunda ise aniden 80 liraya düşerken bazı firmalar alımı tamamen durdurdu. İhracatlık olanları ham, iç piyasaya gidecek olgun ürünleri ise İstanbul, Bursa ve Eskişehir hallerine gönderiyoruz. İç piyasada da fiyatlar 80 liradan başlayıp 60 liraya kadar geriledi."

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞERSE MALİYETİ ANCAK KARŞILAR"

Bursa siyahı incirinin kentin yaklaşık 40 köyünde yetişen stratejik bir ürün olduğuna dikkati çeken tüccar ve çiftçi Halil Tetik ise ürünün dünyadaki değerine vurgu yaptı.

Hasadın henüz başlarında olunduğunu aktaran Tetik, "Avrupa’da organik olduğu için çok sevilen, İngiltere’de kraliyet ailesine kadar ulaşan çok değerli bir meyve. Ürün henüz tam bollaşmadı, yeni başladı. Ancak ürün bollaştığı zaman fiyatlar daha da düşerse, yaptığımız maliyeti ancak karşılar. Şu anki fiyat seviyeleri sürerse üretici ancak üç beş kuruş para kazanabilir." değerlendirmesinde bulundu.