Krallar Vadisi'nde tarihi keşif: Tutankamon'un mezarının arkasında Nefertiti'nin gizli odaları bulundu

Arkeoloji ve Mısıroloji dünyasında yüzyılın en büyük keşiflerinden birine imza atılmak üzere. Kahire'deki Ayn Şems Üniversitesi ve Mısır Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü uzmanlarının uluslararası Jeofizik ekipleriyle ortak yürüttüğü araştırma, MÖ 14. yüzyılda inşa edilen ve 1922'de bulunan KV62 kodlu Tutankamon mezarının duvarlarının ardında gizli bir kompleks olduğunu kanıtladı.

Occasional Papers of the Amarna Royal Tombs Project bünyesinde yayımlanan bilimsel rapora göre, yapılan ileri jeofizik taramalar ve yerçekimi ölçümleri (mikrogravite), mezar duvarlarının ötesinde molozla kaplı 2 metre genişliğinde gizli bir koridor ve odalar silsilesini ortaya çıkardı.

KRALİÇE NEFERTİTİ'NİN KAYIP MEZARI MI?

Mısırolog Nicholas Reeves’in 2015 yılında ortaya attığı "Tutankamon'un mezarı aslında Nefertiti için yapılmıştı" teorisi, yapılan son taramalarla güçlendi. Genç yaşta aniden ölen Tutankamon için mezar girişinin alelacele genişletildiği, arka tarafta kalan ana kompleks ve derin odaların ise sahte bir duvarla kapatıldığı değerlendiriliyor.

35 metrekarelik alanda 1.200'den fazla yerçekimi ve radar okuması yapan bilim insanları, defin odasının kuzey duvarına paralel uzanan dik açılı ve düşük yoğunluklu odalar saptadı. "Anomali 7" ve "Anomali 10" olarak adlandırılan bu bölgelerin, antik çağlardan bu yana hiç girilmemiş hazine veya depolama odaları olabileceği bildirildi.

KAMERALI MİNİ ROBOTLAR KASIM AYINDA MEZARA GİRİYOR

Projeyi yürüten yapı mühendisi George Ballard ve eski Mısır Tarihi Eserler Bakanı Profesör Mamdouh Eldamaty, Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi'nden onay çıkması halinde kasım ayında fiziksel incelemelerin başlatılacağını açıkladı.

Yüzeyden aşağıya doğru 7-8 santimetre genişliğinde küçük delikler açılarak, 360 derece kamera taşıyan uzaktan kumandalı mini robotların gizli kompleksin içine aktarılması planlanıyor.

BÖLGEDEKİ SEL RİSKİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYARISI

Uzmanlar, iklim değişikliği ve yükselen yeraltı su seviyesi nedeniyle Krallar Vadisi'ndeki ani sel risklerinin arttığını, gizli odaların zarar görmemesi için çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguluyor.

Keşfedilecek odalarda Kraliçe Nefertiti'nin mumyası bulunmasa dahi, elde edilecek 3 bin 400 yıllık bozulmamış arkeolojik verilerin modern çağın en dönüştürücü tarihi keşfi olacağı ifade ediliyor.