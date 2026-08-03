Kübra Süzgün’ün ağır iddialarına Özge Özpirinçci’den yanıt geldi!

“Kadın” dizisiyle tanınan çocuk oyuncu Kübra Süzgün, gözyaşları içinde yayımladığı videoda eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci’yi hedef aldı.

Süzgün, kendisinin ve ailesinin yıllardır tehdit altında yaşadığını öne sürerken, Özpirinçci yaptığı yazılı açıklamada iddiaları reddetti.

KÜBRA SÜZGÜN’DEN AĞIR İDDİALAR

Dizide Nisan karakterini canlandıran Kübra Süzgün, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Özge Özpirinçci’ye seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Özge Özpirinçci, beni tanıdın mı? Hani ‘Kadın’ dizisinde Nisan olarak oyunculuk yapan Kübra ben. Hani 7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittiğin Kübra ben.”

Süzgün, çocukluğunu ve gençliğini yaşayamadığını ileri sürerek ailesiyle birlikte uzun süredir korku içinde yaşadıklarını iddia etti.

Genç oyuncu, “Biz her gün ailecek ‘Bizi ne zaman öldürürler?’ diye bekledik. Benim babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa sattı” dedi.

“SENİ ALLAH’A ŞİKÂYET EDECEĞİM”

Süzgün, paylaşımının devamında Özpirinçci’ye yönelik şu sözleri kullandı:

“Allah’tan tek bir dileğim var; bana ve aileme bu dünyada yaşattıklarının 100 katını Allah’ım inşallah sana da yaşatırken bana da göstermeyi nasip etsin. Ama eğer göremezsem seni Allah’a şikâyet edeceğim.”

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’DEN YANIT

İddiaların ardından açıklama yapan Özge Özpirinçci, sürece hiçbir ilgisi veya dahli bulunmadığını belirtti.

Özpirinçci, sessiz kalmayı küçük bir kız çocuğunun zarar görmesini engellemek amacıyla tercih ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki haklarımın korunması amacıyla gerekli başvurular yapılmış ve ilgili süreçler başlatılmıştır.”

Konunun bir çocuğun ruhsal gelişimi ve mahremiyeti açısından hassas olduğunu vurgulayan Özpirinçci, bundan sonraki aşamada başka açıklama yapmayacağını bildirdi.

KÜBRA SÜZGÜN-ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ OLAYI NEDİR?

Kübra Süzgün ve ailesinin iddiasına göre, genç oyuncuya ait fotoğraflar bir beyaz eşya markasının reklamında izinsiz kullanıldı.

Aile, sahte belgeler düzenlenerek Süzgün’ün haklarının başka kişiler üzerine geçirildiğini ve bu yolla yüksek gelir elde edildiğini öne sürdü. Özge Özpirinçci’nin de söz konusu süreçte rolü bulunduğu iddia edildi.

Özpirinçci ise bu iddiaların tamamını reddederek hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.