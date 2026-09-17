Kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplama 2026: Kullanılmayan yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

Çeşitli nedenlerle hak ettiği yıllık izni kullanamayan binlerce çalışan, "Kullanılmayan yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?" ve "İzin parası ne zaman ödenir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kullanılmayan yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

KULLANILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİ NEDİR?

İş Kanunu uyarınca, iş yerinde en az 1 yıl çalışan herkes yıllık ücretli izin hakkı kazanır. İş sözleşmesi herhangi bir nedenle (istifa, kovulma, emeklilik vb.) sona erdiğinde, çalışanın hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin feshedildiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine ödenir.

KULLANILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIR?

Kullanılmayan yıllık izin parası, çalışanın işten ayrıldığı tarihteki en son brüt maaşı baz alınarak hesaplanır. Hesaplama şu aşamalardan oluşur:Günlük Brüt Ücretin Bulunması: Çalışanın son brüt aylık maaşı 30’a bölünerek günlük brüt kazancı hesaplanır.Toplam Brüt İzin Ücreti: Günlük brüt ücret, işçinin kalan toplam kullanılmayan izin günü sayısı ile çarpılır.Yasal Kesintilerin Yapılması: Bulunan brüt tutardan SGK işçi payı (%14), İşsizlik sigortası fonu işçi payı (%1), Gelir Vergisi ve Damga Vergisi (%0,759) kesintileri düşülür.Net Ödemenin Belirlenmesi: Kesintiler çıktıktan sonra kalan net tutar çalışanın banka hesabına yatırılır.