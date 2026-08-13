Küresel iklim krizinde tarihi eşik: Okyanus sıcaklıkları tüm zamanların rekorunu kırıyor

Dünya genelinde tırmanan küresel ısınma ve Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran El Niño iklim olayı, deniz ekosistemlerini ve gezegenin atmosferik dengesini felakete sürüklüyor. Avrupa Komisyonu’na bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan son veriler, küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının tüm zamanların rekorunu kırmaya çok yakın olduğunu belgeledi.

'GEZEGEN İÇİN FELAKET ANLAMINA GELİYOR': ISINMA KÜRESEL ÖLÇEĞE YAYILDI İklim araştırma kurumu Climate Central uzmanları, okyanuslardaki aşırı ısınmanın yalnızca El Niño ile sınırlı kalmadığını; Kuzey Pasifik, Atlas Okyanusu ve Akdeniz çanağının son 30 yılın ortalamalarının katbekat üzerine çıktığını saptadı. Geliştirilen analiz modelleri, insan faaliyet kaynaklı karbon emisyonlarının denizlerdeki bu ekstrem sıcaklıkları onlarca kat daha olası kıldığını gösteriyor. Okyanus sularının soğuma periyoduna girememesi, kıyı bölgelerinde aşırı nem ve gece sıcaklıklarını tırmandırırken balıkçılık stoklarında ve deniz canlı popülasyonlarında ani çöküşlere zemin hazırlıyor.

MERCAN RESİFLERİNDE KİTLESEL ÖLÜM VE AĞARMA TEHLİKESİ Okyanuslardaki sıcaklık tırmanışından en ağır darbeyi marine ekosisteminin temeli olan mercan resifleri alıyor. Aşırı ısı stresine giren mercanlar, kendilerine yaşam ve renk veren mikroskobik algleri terk ederek beyazlaşıyor (ağarıyor). Uzmanlar, sığ mercan resiflerinin %80'inden fazlasının ağır hasar gördüğünü ve mevcut sıcaklık tırmanışının resif ekosistemlerinin kendini toparlamasını imkânsız hale getirdiğini kaydediyor. Deniz jeokimyacıları, yaşanan süreci "mercanlar için korkunç bir yıkım dönemi" olarak nitelendirirken, ısıya dirençli mercan türlerinin kurtarılması adına zamana karşı bir yarış yürütülüyor.