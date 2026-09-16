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Kurtlar Vadisi’nde yıllar sonra gündem yaratan iddia: 'Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi'

Kurtlar Vadisi’nde yıllar sonra gündem yaratan iddia: 'Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi'

16.09.2026 10:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kurtlar Vadisi’nde yıllar sonra gündem yaratan iddia: 'Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi'

Kâşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında senaristlerin ifade vermesinin ardından, Kurtlar Vadisi dizisinde "Nevzat" karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Yakışırboy, yönetmen Osman Sınav’ın FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini ve bu nedenle projeden ayrıldığını ileri sürdü.
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Eski MİT görevlisi Kâşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermesi, dizinin geçmişine dair çarpıcı iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Senaristlerin savcılık ifadesinin ardından, yapımda "Nevzat" karakterine hayat veren oyuncu Nevzat Yakışırboy, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yakışırboy, yönetmen Osman Sınav’ın diziden ayrıldığı döneme ilişkin olarak FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

"AH BE OSMAN HOCAM, NİYE HER ŞEYİ ANLATMADIN?"

Nevzat Yakışırboy, yaptığı paylaşımda Osman Sınav'ın örgütle iş birliği yapmayı reddettiğini savunarak, "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi" ifadesini kullandı. Sınav’a sitemde de bulunan oyuncu, "Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez" değerlendirmesini yaptı.

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RACİ ŞAŞMAZ'IN İFADESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yakışırboy’un açıklamalarının ardından, senarist Raci Şaşmaz’ın yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadedeki detaylar da ortaya çıktı. Şaşmaz, ifadesinde Osman Sınav’ın senaryo sürecine müdahil olmak ve fikir vermek istediğini, ancak bunu sakıncalı bularak kabul etmediğini aktardı.

Talebinin reddedilmesinin ardından Sınav’ın kendisine tehdit edildiğini söylediğini belirten Şaşmaz, usta yönetmenin çocuklarını gerekçe göstererek projeyi devretmek istediğini ve ayrılığın bu şekilde gerçekleştiğini beyan etti.

İlgili Konular: #Kurtlar Vadisi #Kaşif Kozinoğlu