Kuru, çatlayan eller ve zayıf tırnaklar için 3 etkili ev bakımı

Ellerimiz vücudumuzda dış etkenlere en çok maruz kalan ve yağ bezleri az olduğu için en çabuk kuruyan bölgelerin başında gelir. Doğru nemlendiriciler ve doğal yağ kürleriyle ellerin lipid bariyerini güçlendirerek yumuşacık bir doku elde edebilirsiniz.

1. Zeytinyağı ve Esmer Şeker ile Arındırıcı El Peelingi

Ellerde biriken ölü derileri temizlemek, uygulayacağınız nemlendirici ve bakım yağlarının cilde derinlemesine nüfuz etmesini sağlar.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağı ile yarım tatlı kaşığı esmer şeker karıştırılarak ellerin sırtına ve avuç içine dairesel hareketlerle 2 dakika boyunca nazikçe masaj yapılır, ılık suyla durulanır.

2. Limon Suyu ve Zeytinyağı ile Tırnak Güçlendirici Banyo

Zayıflayan, sararan veya sürekli kırılan tırnakları güçlendirmenin en etkili yolu onları besleyici yağ banyosuyla buluşturmaktır.

Uygulama Yolu: Bir çay bardağı ılık zeytinyağına yarım limonun suyu sıkılır; parmak uçları bu karışımın içinde 10 dakika bekletildikten sonra eller yıkanır.

3. E Vitamini ve Vazelin (veya Gliserin) Gece Onarım Eldiveni

Çatlayan ve kuruluktan gerilen elleri gece boyunca yoğun bir bakımla sabaha yenilenmiş olarak uyandırmak mümkündür.

Uygulama Yolu: Yatmadan önce ellere bolca saf vazelin veya bitkisel gliserin sürülür, içerisine bir damla E vitamini damlatılarak eller masajla ovulur ve pamuklu e