Kuru ve çatlamış dudaklara son: İpeksi yumuşaklık için 3 doğal yöntem

Dudak derisi, vücudun diğer bölgelerine kıyasla çok daha ince ve hassas bir yapıya sahiptir; bu nedenle dış etkenlerden en çabuk etkilenen yerlerin başında gelir. Kuruyan ve pul pul dökülen dudaklar hem rahatsız edici bir his yaratır hem de makyajın duruşunu olumsuz etkiler. Dudaklarınızın doğal nem dengesini yeniden kazandırmak ve ipeksi bir yumuşaklığa ulaşmak için mutfağınızdaki malzemelerle kısa sürede etkili bir bakım yapabilirsiniz.

1. BAL VE ESMER ŞEKERLE DUDAK PEELİNGİ

Dudak yüzeyinde biriken ölü deriler, nemlendiricilerin etki etmesini engeller. Esmer şekerin nazik aşındırıcı özelliği ile balın besleyici gücü birleştiğinde dudaklar pürüzsüzleşir.

Uygulama Yolu: Bir çay kaşığı esmer şeker ile yarım çay kaşığı süzme bal karıştırılarak dudaklara dairesel hareketlerle 1-2 dakika boyunca nazikçe masaj yapılmalı, ardından ılık suyla durulanmalıdır.

Ölü derilerden tamamen arınmış, kan dolaşımı hızlanmış ve yumuşacık bir dudak dokusu elde edilir.

2. ZEYTİNYAĞI VE PETEK BALI İKİLİSİYLE DERİNLEMESİNE NEMLENDİRME

Kuruluktan çatlayan ve gerilen dudakların acısını hafifletmek için yoğun bir nem desteğine ihtiyaç vardır. Zeytinyağı cildi beslerken, bal uzun süreli nem tutulumu sağlar.

Uygulama Yolu: Birkaç damla zeytinyağı ile yarım çay kaşığı süzme bal karıştırılarak dudaklara kalın bir tabaka halinde sürülmeli ve 15 dakika bekletildikten sonra nemli bir bezle silinmelidir.

Derinlemesine neme doymuş, esnekliğini geri kazanmış ve pürüzsüzleşmiş dudaklar ortaya çıkar.

3. SALATALIK SUYU KOMPRESİYLE CANLANDIRMA

Yorgun ve rengi solmuş dudaklara canlılık kazandırmak için salatalığın tazeleyici ve ferahlatıcı etkisinden yararlanılabilir.

Uygulama Yolu: Taze sıkılmış salatalık suyu bir pamuk yardımıyla dudaklara sürülmeli ve 10 dakika bekletildikten sonra durulanmaksızın doğal olarak kurumaya bırakılmalıdır.

Ferahlamış, rengi canlanmış ve yatışmış doğal bir dudak görünümü sağlanır.