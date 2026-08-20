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Kuru ve kaşınan saç derisine son: Rahatlatıcı ve onarıcı 3 doğal yöntem

Kuru ve kaşınan saç derisine son: Rahatlatıcı ve onarıcı 3 doğal yöntem

20.08.2026 20:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kuru ve kaşınan saç derisine son: Rahatlatıcı ve onarıcı 3 doğal yöntem

Mevsim geçişleri, yanlış şampuan seçimi veya stres saç derisinde kuruluk, pullanma ve rahatsız edici bir kaşıntıya yol açabilir. Kimyasal losyonlar yerine evdeki doğal içeriklerle saç derinizi yatıştırıp sağlıklı bir denge yakalamak mümkün. İşte saç derinizi rahatlatacak 3 etkili bakım adımı...
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Saç derisi, tıpkı yüzümüz gibi dış etkenlerden ve kuruluktan doğrudan etkilenen hassas bir bölgedir. Saç derisinde oluşan pul pul dökülmeler ve kaşıntı hem günlük yaşamı olumsuz etkiler hem de saçın sağlıklı uzamasını engeller. Doğal yağlar ve yatıştırıcı bitkisel kürlerle saç derisinin mikrobiyotasını koruyabilir ve bu rahatsızlıkları giderebilirsiniz.

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1. ALOE VERA VE ÇAY AĞACI YAĞI İLE YATIŞTIRICI KÜR

Aloe vera saç derisini derinlemesine nemlendirip serinletirken, çay ağacı yağı antiseptik özelliğiyle kaşıntıyı ve pullanmayı hızla durdurur.

Uygulama Yolu: İki yemek kaşığı saf aloe vera jeline 3 damla saf çay ağacı yağı damlatılarak karıştırılır ve saç diplerine masaj yapılarak uygulanır. 20 dakika bekletildikten sonra ılık suyla şampuanlanır.

Kaşıntısı dindiği, tahrişi geçmiş ve ferahlamış sağlıklı bir saç derisi elde edilir.

2. ZEYTİNYAĞI VE LİMON SUYU İLE PULLANMA KARŞITI BAKIM

Zeytinyağı kuruluğu gidererek pulları yumuşatır, limon suyu ise saç derisinin pH dengesini düzenleyerek kepek oluşumunu önler.

Uygulama Yolu: İki yemek kaşığı ılık zeytinyağı ile bir tatlı kaşığı limon suyu karıştırılarak saç diplerine masajla yedirilir. Baş boneyle kapatılarak 30 dakika bekletilir ve yıkanır.

Kuruluktan arınmış, nem dengesi kurulmuş ve pullanması sona ermiş saç dipleri sağlanır.

3. PAPATYA ÇAYI İLE SON DURULAMA SUYU

Papatya çayı, hassaslaşan ve kaşınan saç derisini yatıştıran en güçlü doğal antiinflamatuar bileşenlerden biridir.

Uygulama Yolu: Güçlü bir fincan papatya çayı demlenip soğutulduktan sonra şampuanlama sonrasında saç derisine dökülür; durulanmaksızın hafifçe havluyla fazla suyu alınır.

Rahatlamış, yatışmış ve sakinleşmiş bir saç derisi ile ipeksi yumuşaklıkta saç telleri ortaya çıkar.

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