Kuru ve yıpranmış saçlar için ev yapımı 3 yoğun bakım kürü...

Saç telleri dış etkenler yüzünden koruyucu tabakasını yitirdiğinde matlaşır, sertleşir ve taranmaz hale gelir. Saçın kaybettiği nemi geri kazandırmak ve kırıkları onarmak için yoğun besleyici maskelerden yararlanmak en güvenli yoldur.

1. MUZ VE BAL MASKESİYLE DERİNLEMESİNE NEMLENDİRME

Muz, içerdiği potasyum ve vitaminler sayesinde saç tellerini yumuşatırken, bal nemi saçta hapsederek elastikiyet kazandırır.

Uygulama Yolu: Bir adet olgun muz iyice ezilerek içine bir yemek kaşığı süzme bal eklenir. Pürüzsüz kıvama gelen maske saç diplerinden uçlara doğru sürülerek 20 dakika bekletilir ve ılık suyla şampuanlanır.

Sonuç: Neme doymuş, yumuşacık ve kolay taranan saç telleri elde edilir.

2. ZEYTİNYAĞI VE YUMURTA SARISI İKİLİSİYLE PROTEİN DESTEĞİ

Yumurta sarısı saçın temel yapı taşı olan proteini sağlarken, zeytinyağı kuru saç tellerini kökten uca besler.

Uygulama Yolu: Bir yumurta sarısı ile iki yemek kaşığı zeytinyağı çırpılarak saç boy ve uçlarına uygulanır. Baş bir boneyle kapatılarak 30 dakika bekletildikten sonra ılık suyla yıkanır.

Sonuç: Güçlenmiş, kırılmaları azalmış ve ipeksi bir parlaklığa kavuşmuş saçlar ortaya çıkar.

3. YOĞURT VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KÜRÜ

Hindistan cevizi yağı saç tellerini derinlemesine onarırken, yoğurt saç derisini rahatlatır ve elektriklenmeyi önler.

Uygulama Yolu: İki yemek kaşığı yoğurt ile bir tatlı kaşığı eritilmiş Hindistan cevizi yağı karıştırılarak saçlara sürülür, 15-20 dakika bekletilip durulanır.

Sonuç: Elektriklenmesi giderilmiş, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazanan saçlar sağlanır.