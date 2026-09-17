Oyuncu Levent İnanır'ın Kadir İnanır'ın nesi olduğu araştırılıyor. Yurttaşlar tarafından Levent İnanır'ın rol aldığı filmler merak ediliyor. Peki, Levent İnanır kimdir? Levent İnanır Kadir İnanır'ın nesi oluyor?

LEVENT İNANIR KİMDİR?

Levent İnanır ya da gerçek adıyla Levent Arıca 16 Şubat 1962 tarihinde doğdu. Levent İnanır, Aslen Fatsa, Orduludur. 1973 yılında "Çocuk Yıldız" olarak sinemaya başlayan Levent İnanır, Sürü filmiyle adını duyurdu. TRT için çocuk filmleri çekti. Televizyon dizilerinde çeşitli roller aldı. 1975 yılında ilk profesyonel filminde oynadı.

LEVENT İNANIR HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

1975: Baldız

1975: Köprü

1976: Taksi Şoförü

1976: Yarınsız Adam

1977: Kan

1978: Sürü

1979: Bekçiler Kralı

1980: Gerzek Şaban

1985: Körebe

1989: Ben De Yaşıyorum

1990: Eskici ve Oğulları

1991: Ah Gardaşım

1991: Günbatımı

1992: Aysarının Zilleri

1992: Günlerden Pazar

1992: Savcı

1993: Aşk Ve Aşk

1993: Ayça Seni Seviyoruz

1993: Balkan Balkan

1993: Köstekli Saat

1995: Aşık Oldum

1995: Özlem...Düne, Bugüne, Yarına

1995: Sen Başkasın

1996: Çıkmaz Yol

1996: Drejan

1996: Hüzün Çiçeği

1997: Acı Günler

1997: Fırat

1997: İlişkiler

1997: Kapak

1997: Kaside-i Bürde Şairi / Kaab Bin Züheyr

1998: Erguvan Yılları

1998: Marziye

1999: Sır

2000: Arabacı

2000: Çember

2000: İmparator

2000: Üvey Baba

2001: Dava / Doz

2002: Emanet

2004: Fırtına Hayatlar

2004: Harput Güneşi

2005: Sevda Tepesi

2006: Hacı

2006: Kod Adı

2006: Küçük Hanımefendi

2007: Kuzey Rüzgârı

2008: Memur Muzaffer

2008: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

2009: Cadde Hikayeleri

2010: Hanımeli Sokağı

2012: Ateşteki Kağıtlar

2013: Karayel Poyraz

2013: Şipşak Anadolu

2013: Vay Başıma Gelenler

2014: Kanunsuzlar

2016: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2016: Girdap

2017: Söz

2018: Hadi Ya

2018: Söz Vermiştin

2018: Tut Yüreğimden Anne

LEVENT İNANIR KADİR İNANIR'IN NESİ OLUYOR?

Türk sinema oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğeni, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın kardeşi ve şarkıcı Soner Arıca'nın ağabeyi olan sanatçı, Neslihan Acar ile kısa bir süre evli kaldı.