Oyuncu Levent İnanır'ın Kadir İnanır'ın nesi olduğu araştırılıyor. Yurttaşlar tarafından Levent İnanır'ın rol aldığı filmler merak ediliyor. Peki, Levent İnanır kimdir? Levent İnanır Kadir İnanır'ın nesi oluyor?
LEVENT İNANIR KİMDİR?
Levent İnanır ya da gerçek adıyla Levent Arıca 16 Şubat 1962 tarihinde doğdu. Levent İnanır, Aslen Fatsa, Orduludur. 1973 yılında "Çocuk Yıldız" olarak sinemaya başlayan Levent İnanır, Sürü filmiyle adını duyurdu. TRT için çocuk filmleri çekti. Televizyon dizilerinde çeşitli roller aldı. 1975 yılında ilk profesyonel filminde oynadı.
LEVENT İNANIR HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?
1975: Baldız
1975: Köprü
1976: Taksi Şoförü
1976: Yarınsız Adam
1977: Kan
1978: Sürü
1979: Bekçiler Kralı
1980: Gerzek Şaban
1985: Körebe
1989: Ben De Yaşıyorum
1990: Eskici ve Oğulları
1991: Ah Gardaşım
1991: Günbatımı
1992: Aysarının Zilleri
1992: Günlerden Pazar
1992: Savcı
1993: Aşk Ve Aşk
1993: Ayça Seni Seviyoruz
1993: Balkan Balkan
1993: Köstekli Saat
1995: Aşık Oldum
1995: Özlem...Düne, Bugüne, Yarına
1995: Sen Başkasın
1996: Çıkmaz Yol
1996: Drejan
1996: Hüzün Çiçeği
1997: Acı Günler
1997: Fırat
1997: İlişkiler
1997: Kapak
1997: Kaside-i Bürde Şairi / Kaab Bin Züheyr
1998: Erguvan Yılları
1998: Marziye
1999: Sır
2000: Arabacı
2000: Çember
2000: İmparator
2000: Üvey Baba
2001: Dava / Doz
2002: Emanet
2004: Fırtına Hayatlar
2004: Harput Güneşi
2005: Sevda Tepesi
2006: Hacı
2006: Kod Adı
2006: Küçük Hanımefendi
2007: Kuzey Rüzgârı
2008: Memur Muzaffer
2008: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
2009: Cadde Hikayeleri
2010: Hanımeli Sokağı
2012: Ateşteki Kağıtlar
2013: Karayel Poyraz
2013: Şipşak Anadolu
2013: Vay Başıma Gelenler
2014: Kanunsuzlar
2016: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2016: Girdap
2017: Söz
2018: Hadi Ya
2018: Söz Vermiştin
2018: Tut Yüreğimden Anne
LEVENT İNANIR KADİR İNANIR'IN NESİ OLUYOR?
Türk sinema oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğeni, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın kardeşi ve şarkıcı Soner Arıca'nın ağabeyi olan sanatçı, Neslihan Acar ile kısa bir süre evli kaldı.