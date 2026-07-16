Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıkladı. Peki, Levent Üzümcü kimdir? Oyuncu Levent Üzümcü neden gözaltına alındı?

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

Levent Üzümcü 1972’de İzmir’de doğdu. İlk-orta-lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünde okudu. Mezuniyetinin ardından bir yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı, ardından 25 yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.

1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu olarak çalışmaya başlayan Üzümcü; Gezi Parkı olaylarındaki tutumu ve Sosyalist Enternasyonal'de yaptığı konuşma nedeniyle Mayıs 2015'te disipline sevk edildi ve Ağustos 2015'te görevinden ihraç edildi. Yasal sürecin ardından Mart 2020'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na geri dönen oyuncu, Ağustos 2024 tarihi itibarıyla İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni olarak atanmıştır.

Aynı zamanda İstanbul Halk Tiyatrosu ve Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer almaktadır.

2019 yerel seçimlerinde CHP'den Şişli Belediye Meclis üyesi seçilen Üzümcü, 2019-2023 yılları arasında Şişli Belediyesi Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 2023 yılında Sosyalist Güç Birliği'nin kuruluş deklarasyonuna imza atan 226 isimden biridir.

LEVENT ÜZÜMCÜ EVLİ Mİ?

Levent Üzümcü, Psikolojik danışman Ebru Tuay ile 20 yıl evli kaldı. Oyuncunun bu evlilikten Ada ve Batu adında iki çocuğu bulunmaktadır.

LEVENT ÜZÜMCÜ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Televizyon ekranlarında 2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasına giren Avrupa Yakası dizisindeki "Cem Onaran" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Rol Aldığı Diziler ve Programlar

Avrupa Yakası (2004-2009) – Cem Onaran

Şen Yuva (2010) – Münir

Harem (2012-2013) – Küçük Esat

Komedi Türkiye (2015) – Jüri / Eğitmen

Akıl Şampiyonu (Türkmax) – Sunucu

Rol Aldığı Sinema Filmleri

Beyza'nın Kadınları (2005)

Abimm (2009)

Bilmemek (2019)

Kimya (2021)

Elif Ana (2022)

Tiyatro Oyunları ve Ödülleri

Bir Yaz Gecesi Rüyası

Tehlikeli İlişkiler

Hayvan Çiftliği

İstibdat Kumpanyası

Vişne Bahçesi

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LEVENT ÜZÜMCÜ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Üzümcü'nün paylaşımı sonrası gözaltı haberi kamuoyunda gündem olurken, hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığı henüz netlik kazanmadı.