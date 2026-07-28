63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış töreninde ödül alacak olan Leyla Smyrna Cabas'ın yaşamı araştırılıyor. Cabas'ın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Leyla Smyrna Cabas kimdir? Leyla Smyrna Cabas nereli, kaç yaşında?

LEYLA SMYRNA CABAS KİMDİR?

Leyla Smyrna Cabas, 2010 yılında İstanbul'da doğdu. Türk ve Avusturyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Cabas; Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere üç dili akıcı bir şekilde konuşabilmektedir. Oyuncu aynı zamanda piyano, gitar ve keman çalmaktadır.

İlk sinema oyunculuğu deneyimini, yazar ve yönetmen Ayçıl Yeltan'ın bağımsız yapımı olan Fidan filmindeki başrol performansı ile yaşadı.

LEYLA SMYRNA CABAS NE ÖDÜLÜ ALACAK?

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış töreninde “Genç Sinemacı Başarı Ödülü” Leyla Smyrna Cabas’a takdim edilecek.

İlk sinema filmi “Fidan”da canlandırdığı başrol karakteriyle dikkat çeken genç oyuncu, ardından İlker Çatak’ın yönettiği “Sarı Zarflar” filminde Ezgi karakterine hayat verdi.

Genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası yapımlardaki başarılı performanslarıyla öne çıkan Leyla Smyrna Cabas, bu yıl Altın Portakal’da Genç Sinemacı Başarı Ödülü’nün sahibi olacak.