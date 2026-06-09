LGS'ye girecek öğrenciler için 'son hafta' uyarısı

Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde ailelere, çocuklarını psikolojik olarak desteklemeleri tavsiyesinde bulundu.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt, sınava sayılı günler kala öğrenciler kadar velilerde de heyecan ve kaygının arttığını, öğrencilerin başarısında akademik hazırlığın yanı sıra psikolojik desteğin de önemli yer tuttuğunu belirtti.

Ailelerin tutumlarının öğrencilerin motivasyonu ve sınav performansı üzerinde belirleyici rol oynadığını kaydeden Yeşilyurt, "Veliler çocuklarının geleceği için endişelenebilir. Bu son derece doğal bir durum. Ancak ailelerin kaygısı arttıkça öğrencilerin kaygısı da artar. Bu nedenle öncelikle ebeveynlerin kendi duygularını yönetmesi ve sürece daha sakin yaklaşması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilyurt, sınav dönemlerinde ailelerin farkında olmadan çocuklar üzerinde baskı oluşturabildiğine dikkati çekerek, "Her öğrencinin hedefi, potansiyeli ve ilgi alanları farklı. Aileler kendi beklentilerini çocukları üzerinden gerçekleştirmeye çalışmamalı. Sınav sonucu ne olursa olsun, çocuklarımızın değeri değişmez. Önemli olan, süreç boyunca gösterdikleri emek, azim ve kararlılık." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRABİLİR"

Sınava kısa süre kala ailelerin kullandığı bazı ifadelerin öğrencilerdeki kaygıyı artırabileceğine işaret eden Yeşilyurt, "'Bu sınav hayatını belirleyecek', 'Mutlaka şu puanı almalısın', 'Sakın heyecanlanma' gibi ifadeler, öğrencilerin üzerindeki baskıyı artırabilir. Ona güvendiğinizi hissettirin." değerlendirmesini yaptı.

Yeşilyurt, son haftanın yeni konu öğrenme zamanı olmadığını, öğrencilerin bu dönemde mevcut bilgilerini pekiştirmesi, deneme sınavlarını sürdürmesi ve çözülemeyen soruları analiz etmesi gerektiğini aktardı.

Sınava girilecek okulun önceden görülmesinin kaygıyı azaltabileceğini kaydeden Yeşilyurt, düzenli uyku, dengeli beslenme ve hafif egzersizlerin de zihinsel performansa katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Yeşilyurt, sınavdan bir gün önce ders çalışmanın bırakılması gerektiğine değinerek, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

"Sınavdan bir gün önce alışık olmadığınız yiyecekler tüketmeyin. Kimlik ve sınav giriş belgesi gibi gerekli evrakları önceden hazırlayın. Ağır fiziksel aktivitelerden uzak durun ve kendinizi iyi hissedeceğiniz şekilde vakit geçirerek, dinlenmeye odaklanın. Bu sınava hazırlanırken uzun bir yolculuktan geçtiniz. Büyük bir emek verdiniz, çalıştınız ve mücadele ettiniz. Şimdi yapmanız gereken şey, sahip olduğunuz bilgiye ve gösterdiğiniz çabaya güvenmek. Sakin olun, kendinize inanın ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Emeğiniz, inancınız ve sahip olduğunuz güç, sizi başarıya ulaştıracak."