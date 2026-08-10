Locarno Film Festivali’nde 'Davet' rüzgarı: Olivia Wilde filmin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı

İsviçre'de düzenlenen Locarno Film Festivali'nde yeni filmi "Davet" (The Invite) ile boy gösteren 42 yaşındaki oyuncu Olivia Wilde, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kırmızı halı yürüyüşünün ardından basının karşısına geçen Wilde, filmin kişisel dünyasındaki etkilerini anlatırken projenin kendisini "çok daha romantik biri" haline getirdiğini ifade etti.

Büyük beğeni toplayan "Davet", sürekli tartışan bir çiftin, cinsel özgürlükçü arkadaşlarını akşam yemeğine davet etmelerinin ardından evliliklerindeki sorunlarla yüzleşmelerini konu alıyor.

"GÖRDÜĞÜM TECRÜBELER İÇİMDEKİ ALAYCILIĞI ERİTTİ"

Rolünün üzerindeki etkisinden bahseden Wilde, "İçimdeki alaycılığı eritti" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Eşleriyle çok şey yaşamış insanlarla konuştum; 40, 50, 60 yıldır evli olan kişiler var. Bana bunun, aynı kişiyle birden fazla ilişki yaşama deneyimlerinin çok dürüst bir yansıması olduğunu söylediler. Şimdi bence asıl mesele, aynı kişiyle yeniden bir ilişkiye başlamanın mümkün olup olmadığı ve bunun düşündüğümden daha fazla geçerliliği bulunup bulunmadığı."

Filmde Angela karakterine hayat veren Olivia Wilde'a, eşi Joe rolünde Seth Rogen eşlik ediyor. Kadrosuyla göz dolduran yapımda diğer çifte ise Hollywood'un usta isimleri Penelope Cruz ve Edward Norton hayat veriyor.