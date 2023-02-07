Lokanta ustalarının yaptığı gibi oluyor, Ezogelin çorbasının püf noktasıymış

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 22:36

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 23:37

Mercimek çorbası kadar ünlü olmasa da ezogelin çorbası çok sevilmektedir. Ezogelin çorbasının peki tarifi nasıldır? Sizler için ezogelin çorbasının tarifini derledik.





Malzemeleri:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

2 tatlı kaşığı bulgur

1 adet soğan

6 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz





Üzeri için:





1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 limon suyu









Nasıl yapılır?





*Ortaboy bir tencereye yıkayıp süzdüğünüz mercimek, bulguru ve pirinci ekleyin. Üzerine suyu da ilave ederek malzemeleri haşlanmaya bırakın. Bu sırada başka bir ocakta tereyağı ile doğradığınız soğanları renkleri değişene dek kavurun. Soğanların rengi dönmeden salçayı biraz sulandırıp tencereye ekleyin.





*Pişen salçalı karışımı mercimekli karışımın haşlandığı tencereye boşaltıp iyice birbirine karışacak şekilde karıştırın. Malzemeleri yaklaşık 10 dakika daha pişirip, kaynatın. Blendır kullanarak damak tadınıza göre malzemelerin iriliğini ayarlayabilirsiniz.





*Üzerine nane ve pul biber dökerek çorbanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Bu tarifle tıpkı lokantalardaki kadar lezzetli ezogelin çorbası yapmanız mümkün olacaktır.

Yaptığınız ezogelin çorbasınını 1 dilim limon ve 1 tatlığı kaşığı elma sirkesiyle servis edebilirsiniz.