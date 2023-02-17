Lokantalarda kıtır kıtır yediğimiz turşu meğer bu teknikle yapılıyormuş..
Lokantalarda servis edilen turşular arasında yer alan kıtır acı biber turşusu evde nasıl yapılır? Sizler için kıtır kıtır acı biber turşusunun püf noktalarını derledik;
Acı biber turşusu en çok sevilen turşular arasında yer alıyor. Acı biber turşusunu yapmak aslında sanıldığı kadarda zor değil. Şimdi sizlerle paylaşacağımız tarif sayesinde kıtır kıtır acı biber turşusunu yapabileceksiniz:
İşte bilmeniz gerekenler;
Malzeme listesi;
300 gram küçük boy acı biber
5 diş sarımsak
1 çay bardağı üzüm sirkesi
1 adet limon suyu
1,5 yemek kaşığı kaya tuzu
2 su bardağı su
ACI BİBER TURŞUSUNUN TARİFİ;
*Biberleri akan suyun altında güzelce yıkayın biberleri kurutup sarımsakları ortadan ikiye bölün.
*Bir kabın içerisine sirke, tuz, limon ve suyu karıştırın. Kullanacağınız suyun içme suyu olmasına dikkat etmelisiniz.
*Biberleri kavanozun içerisinde sıkı sıkı bastırarak dizin.
*Aralara doğranmış sarımsakları ilave edin. Sarımsaklar mutlaka taze olmalıdır. Küflenmiş sarımsak kesinlikle eklemeyin.
*Hazırladığınız sıvı karışımı kavanozun içine aktarın.
*Kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Güzelce çalkalayın. Cam kavanoz olmasına dikkat edin. Plastik kaplarda yapılan turşular hem sağlıksız hem lezzetsiz olmaktadır.
*Serin ve kuru bir ortamda yaklaşık 15-20 gün kadar tadının ve renginin oturası adına bekletin.
*Ardından kavanozun kapağını dikkatli bir şekilde açarak afiyetle tüketin.
*Acı biber turşusunun püf noktaları;
Turşunun oluş süresi biberin cinsine göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak ortalam 20 gün içerisinde kıtır kıtır acı biber turşusunu hazırlamak mümkün olmaktadır.
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