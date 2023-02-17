Lokantalarda kıtır kıtır yediğimiz turşu meğer bu teknikle yapılıyormuş..

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 21:06

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 21:06

Acı biber turşusu en çok sevilen turşular arasında yer alıyor. Acı biber turşusunu yapmak aslında sanıldığı kadarda zor değil. Şimdi sizlerle paylaşacağımız tarif sayesinde kıtır kıtır acı biber turşusunu yapabileceksiniz:

İşte bilmeniz gerekenler;

Malzeme listesi;

300 gram küçük boy acı biber

5 diş sarımsak

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 adet limon suyu

1,5 yemek kaşığı kaya tuzu

2 su bardağı su

ACI BİBER TURŞUSUNUN TARİFİ;

*Biberleri akan suyun altında güzelce yıkayın biberleri kurutup sarımsakları ortadan ikiye bölün.

*Bir kabın içerisine sirke, tuz, limon ve suyu karıştırın. Kullanacağınız suyun içme suyu olmasına dikkat etmelisiniz.

*Biberleri kavanozun içerisinde sıkı sıkı bastırarak dizin.

*Aralara doğranmış sarımsakları ilave edin. Sarımsaklar mutlaka taze olmalıdır. Küflenmiş sarımsak kesinlikle eklemeyin.

*Hazırladığınız sıvı karışımı kavanozun içine aktarın.

*Kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Güzelce çalkalayın. Cam kavanoz olmasına dikkat edin. Plastik kaplarda yapılan turşular hem sağlıksız hem lezzetsiz olmaktadır.

*Serin ve kuru bir ortamda yaklaşık 15-20 gün kadar tadının ve renginin oturası adına bekletin.

*Ardından kavanozun kapağını dikkatli bir şekilde açarak afiyetle tüketin.

*Acı biber turşusunun püf noktaları;

Turşunun oluş süresi biberin cinsine göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak ortalam 20 gün içerisinde kıtır kıtır acı biber turşusunu hazırlamak mümkün olmaktadır.