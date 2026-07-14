İstanbul’un en yoğun aktarma noktalarından biri olan M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’ndaki Mecidiyeköy durağı, aylardır süren teknik çalışmaların ardından hâlâ yolcuların gündemindeki yerini koruyor. Peki, M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı açıldı mı? M7 metrosu ne zaman açılacak?

M7 METRO DURAĞI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

M7 Mecidiyeköy Metro durağı henüz açılmadı. Konuya ilişkin açılış tarihi de henüz duyurulmadı.

M7 METRO SEFERLERİ

• Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz,

• Yıldız-Mecidiyeköy arasında normal tarife ile kesintisiz,

• Nurtepe-Çağlayan arasında 12 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacaktır.