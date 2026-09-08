ABD'li rap sanatçısı "Macklemore"un, sahne aldığı konserlerde Filistin'e destek mesajı vermesinin ardından ön sanatçı olarak yer aldığı turnenin sonraki konserlerinden çıkarılması talebiyle imza kampanyası başlatıldı. Peki, Macklemore kimdir? Rapçi Macklemore kaç yaşında, nereli?

MACKLEMORE KİMDİR?

Gerçek adı Ben Haggerty olan Macklemore, 19 Haziran 1983 tarihinde ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde dünyaya geldi. Amerikalı rapçi, söz yazarı ve müzisyen olan Macklemore, özellikle “Thrift Shop”, “Can't Hold Us” ve “Same Love” gibi dünya çapında ses getiren şarkılarıyla tanındı.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Macklemore, 2010'lu yıllarda yapımcı Ryan Lewis ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük bir çıkış yakaladı. İkilinin 2012 yılında yayımladığı The Heist albümü, Macklemore'un uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

Albümde yer alan “Thrift Shop” ve “Can't Hold Us” kısa sürede büyük hitlere dönüşürken, “Same Love” şarkısı toplumsal eşitlik mesajıyla dikkat çekti. Macklemore ve Ryan Lewis, 2014 Grammy Ödülleri'nde aralarında En İyi Yeni Sanatçı ve En İyi Rap Albümü ödüllerinin de bulunduğu üç Grammy kazandı.

Macklemore ve Ryan Lewis, 2017 yılında birlikte yürüttükleri müzik çalışmalarına ara verdi. Bunun ardından Macklemore solo kariyerine devam etti ve kendi adıyla albümler yayımladı.

MACKLEMORE DİSKOGRAFİSİ

Stüdyo albümleri

The Language of My World — 2005

The Heist — 2012 — Ryan Lewis ile

Gemini — 2017

Gemini (Deluxe) — 2017

Ben — 2023

EP'leri

Open Your Eyes — 2000

The Unplanned Mixtape — 2009

The VS. EP — 2009

The VS. Redux — 2010

Öne çıkan single'ları

“Thrift Shop” — 2012

“Can't Hold Us” — 2011

“Same Love” — 2012

“White Walls” — 2013

“Downtown” — 2015

“Glorious” — 2017

“Good Old Days” — 2017

“No Bad Days” — 2021

“Hind's Hall” — 2024