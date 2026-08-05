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Magi Salah kimdir? Mohamed Salah'ın eşi Magi Salah kaç yaşında?

Magi Salah kimdir? Mohamed Salah'ın eşi Magi Salah kaç yaşında?

5.08.2026 17:06:00
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Haber Merkezi
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Magi Salah kimdir? Mohamed Salah'ın eşi Magi Salah kaç yaşında?

Mohamed Salah'ın özel hayatı, futbol kariyeri kadar merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Magi Salah kimdir? Mohamed Salah'ın eşi Magi Salah kaç yaşında?
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Mohamed Salah’ın eşi Magi Salah, futbol dünyasının en çok merak edilen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Magi Salah’ın yaşı, hayatı, mesleği ve Mohamed Salah ile evliliği araştırılıyor. Peki, Magi Salah kimdir, kaç yaşında ve Mohamed Salah ile ne zaman evlendi?

MAGİ SALAH KİMDİR?

Magi Salah’ın tam adı Magi Mohammed Sadeq’ti. 1994 yılında Mısır’ın Basyoun bölgesine bağlı Nagrig köyünde dünyaya geldi.

Eğitimci bir ailede yetişen Magi Salah’ın anne ve babası öğretmendi. İlköğrenimini doğup büyüdüğü köyde tamamladı. Aynı okulda eğitim gördüğü Mohamed Salah ile çocukluk yıllarında tanıştı.

Üniversite eğitimini İskenderiye Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü’nde tamamladı. Akademik eğitimini başarıyla tamamlamasının ardından mesleki kariyer yerine ailesine ve sosyal sorumluluk çalışmalarına odaklandı.

Çocukluk döneminde başlayan arkadaşlıkları ilerleyen yıllarda birlikteliğe dönüştü. Uzun süre devam eden ilişkilerinin ardından Magi Salah ve Mohamed Salah, 17 Aralık 2013 tarihinde evlendi.

Magi Salah, evliliğinin ardından özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etti. Ailesine ve sosyal sorumluluk projelerine odaklandı.

MUHAMMED SALAH'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Muhammed Salah ile Magi Salah çiftinin iki kız çocuğu bulunmaktadır.

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